Il dirigente del Lecce ed ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Serie A del suo percorso nel mondo del calcio, citando anche la qualificazione in Champions League raggiunta con la società viola: "Nella mia storia sono passato da tutte le categorie, ho vinto 14 titoli giovanili. Io mi sono sempre messo l’abito del fare. Il calcio è visto come un’azienda e come ogni azienda ha il ramo investimenti, quindi ho sempre tenuto conto che il settore giovanile va visto come il ramo investimenti dell’azienda.

Per molti sono considerato un talent scout, io difendo il lavoro che ho fatto nel calcio per 45 anni dove mi sono guadagnato tutto sul campo, con i titoli conquistati, fino alle qualificazioni in Champions League a Firenze".