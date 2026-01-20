Primavera, Parma-Fiorentina 1-0: Vantaggio ducale con Mikolajewski. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Parma-Fiorentina 1-0 (11' Mikolajewski)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Bonanno, Conti; Atzeni; Mazzeo, Jallow.
A disp.: Dolfi, Leonardelli, Batignani, Sturli, Deli, Puzzoli, Kone, Diallo, Maiorana, Angiolini.
All.: Daniele Galloppa
La Primavera viola di Daniele Galloppa torna in campo: oggi la Fiorentina è di scena in casa del Parma in una sfida di altissima classifica contro i ducali. Viola secondi a quota 35 punti, gialloblù a 32, quinti in classifica, in una graduatoria cortissima che vede ben 6 squadre in appena 5 punti.
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio a commenti e parole dei protagonisti nel post gara.
33'
Mikolajewski interviene in ritardo su Turnone: ammonito l'attaccante del Parma
32'
Parma insidioso col tiro alto di Cardinali: il numero 11 di casa era però in posizione di fuorigioco, l'arbitro ravvisa l'irregolarità e Fiorentina che può ripartire
29'
Deve uscire Plicco, infortunato: dentro Mengoni. Primo cambio per il Parma
27'
Problemi fisici per Plicco, entra in campo lo staff medico del Parma per sincerarsi delle condizioni del calciatore di casa
25'
Palla geniale di Atzeni verso Mazzeo, altra gran giocata del centrocampista viola che apre per l'esterno ex Sestese, punta e calcia col mancino Mazzeo ma Astaldi respinge in calcio d'angolo
23'
Fei costretto ad uscire coi piedi sull'invito di Mena per Cardinali, che era sfuggito a Evangelista. Il portiere viola spazza via lontanissimo coi piedi anticipando il giocatore di casa
18'
Attacca la Fiorentina, che prova a pungere senza riuscirci la porta di casa. Jallow mette in mezzo ma non è preciso, poi il pallone giunge a Conti che prova a servire un compagno ma la sfera diventa preda di Astaldi
15'
Lancio lungo, sponda di Jallow e Atzeni innesca benissimo Mazzeo, accelerazione dell'ala viola che si accentra e spara col destro: pallone alto
15'
Montenegro cerca il taglio di Jallow ma la punta viola viene chiusa dall'uscita tempestiva del portiere Astaldi, che abbandona i pali e lo anticipa
12'
Ripartenza veloce della Fiorentina, Mazzeo pericoloso penetra in area ducale ma viene chiuso benissimo da Drobnic, che gli impedisce di andare al tiro e guadagna anche la rimessa dal fondo
11'
Segna il Parma
GOL DEL PARMA. Mikolajewski segna su punizione, sorprendendo sul primo palo un Fei non perfetto: il portiere viola devia ma non riesce a impedire al pallone di entrare. 1-0
10'
Fallo di Evangelista su Mikolajewski e punizione per il Parma, molto pericolosa, ai 16 metri dalla porta della Fiorentina difesa da Fei
8'
Si affaccia in avanti la Fiorentina con Trapani che innesca Jallow, ottima la chiusura però della difesa del Parma sul gambiano, che non riesce ad entrare nell'area di rigore gialloblù
6'
Gioca bene il Parma, Balduzzi si accende e avvia la manovra, poi i ducali non riescono ad andare al tiro per la buona copertura della difesa della Fiorentina
3'
Parma che inizia forte, il primo a calciare in porta è il bomber ducale Mikolajewski: conclusione del polacco respinta da Fei
1'
Partiti!
Via alla sfida! FORZA VIOLA!