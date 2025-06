La Fiorentina Under 15 sconfitta dall'Inter a Rieti nella finale Scudetto. Gobbo la riapre ma non basta, bomber Croci fallisce un rigore

Fiorentina-Inter 1-2 (31' Serantoni, 62' Vanacore, 85' Gobbo)

FIORENTINA: Rosi, Innocenti, Puglisi (76' Santomauro), Cecchini (52' Savino), Barbone, Lovari (52' Gobbo), Bernamonte, Castagnoli, Barzagli, Croci (C), Clemente (69' Petrini).

A disp.: De Guttry, Caccamo, Bargellini, Valero, Pera.

All: Enrico Cristiani

Questa sera scenderanno in campo i ragazzi della Fiorentina Under 15, dopo una stagione magnifica, per provare a portare a casa il titolo di campioni d'Italia. La finale scudetto mette di fronte i viola di mister Cristiani e i pari età dell’Inter. La sfida si disputerà allo stadio di Rieti, con calcio d'inizio alle ore 20.00.

Fiorentinanews.com vi darà l'opportunità di seguire la gara con la classica diretta testuale con gli avvenimenti più importanti. Per aggiornare la diretta basta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina web corrente.