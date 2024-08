Fiorentina-Venezia, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo l’esordio in campionato a Parma e la gara casalinga di Conference League contro l’Akademia Puskas la Fiorentina torna al ‘Franchi’ nella seconda giornata di Serie A per affrontare il Venezia. I viola arrivano da due pareggi consecutivi, ovvero l’1-1 contro i ducali e il rocambolesco 3-3 ottenuto contro gli ungheresi.

La squadra del tecnico Raffaele Palladino è chiamata ad applicarsi al 100% e a fare bella figura tra le mura amiche contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco, che arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro la Lazio allo stadio ‘Olimpico’.

Dirige la gara il sig. Simone Sozza di Seregno. Calcio d'inizio alle ore 18:30, con la classica diretta di Fiorentinanews.com.

Per non perdervi nessun aggiornamento della partita, aggiornate costantemente questa pagina, che vi fornirà gratuitamente la diretta testuale dell’evento. A seguire ci sarà il post-partita con le parole dei protagonisti. Forza Viola!