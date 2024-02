Fiorentina-Frosinone, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Frosinone

La Fiorentina si appresta a ricevere il Frosinone in casa per una gara dalle molteplici sfaccettature. Da una parte ci sono i viola in cerca di una vittoria in campionato che manca ormai da più di un mese, mentre da un’altra i ciociari che hanno dimostrato di sapersela giocare anche con le big del campionato. Da un lato c’è l’allenatore dei gigliati Italiano che vuol provare a risalire la china della classifica, dall’altro il tecnico Di Francesco ha bisogno di punti in più per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. All’andata finì 1-1, ma stavolta il pareggio per la Fiorentina almeno non può bastare per tentare di raggiungere le posizioni importanti della classifica.

Calcio d'inizio alle ore 12:30, dirige la gara il sig. Feliciani di Teramo.

