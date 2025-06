La Fiorentina opziona il Mapei Stadium

Il Mapei Stadium è tornato protagonista delle cronache calcistiche in queste ore, perché è in questo impianto che l'Italia ha giocato e vinto contro la Moldavia in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Sede del play off viola

Ma tra un paio di mesi l'impianto di Reggio Emilia potrebbe anche trovarsi ad ospitare gare valide per una competizione europea per club. La Fiorentina tornata in Conference League per la quarta volta consecutiva, dovrà giocare il play off ad agosto per qualificarsi al maxi girone.

Franchi indisponibile

Per quei giorni non avrà a disposizione lo stadio Artemio Franchi interessato dai lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Per questo motivo il club viola ha opzionato il Mapei Stadium di Reggio Emilia e presto dovrebbe essere indicato come stadio di casa per una gara che si giocherà o il 21 o il 28 agosto prossimo (dipenderà dal sorteggio).