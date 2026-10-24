I convocati di Vanoli: niente da fare per i due in bilico del tecnico viola. Ben tre Primavera aggregati

La lente di ingrandimento, in attesa della lista diramata da Vanoli, era puntata tutta su Luca Ranieri che non è riuscito a recuperare dal problema al nervo del piede e non fa parte dei convocati per il match di domani tra Inter e Fiorentina. Insieme al difensore, assente anche Atta ma questa purtroppo non è una sorpresa. Mentre il centrale viola potrebbe tornare a disposizione per il turno infrasettimanale, sul francese i tempi di gestione sono ancora ignoti.

Aggregati e lista

Inevitabile l'aggregazione di alcuni elementi della Primavera: sono tre in particolare, il terzino svizzero Ademi, il trequartista Pirrò e l'esterno Mazzeo. Questa la lista completa dei convocati di Vanoli: ADEMI Arnis, BRESCIANINI Marco, CHRISTENSEN Oliver, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, DE GEA QUINTANA David, DRAGUSIN Radu-Matei, FAGIOLI Nicolò, FERNANDES SANTOS LOPES Viery, GNONTO Degnand Wilfried, GOMES BETUNCAL Norberto Bercique, JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro, LEZZERINI Luca, MASTANTUONO Franco, MAZZEO Brando, NDOUR Cher, NETO LOPES João Mário, NJIE Alieu Badara, OULAI Christ Ravynel Inao, PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo, PEREIRA GONÇALVES Pedro António, PIRRÒ Antonio, PONGRAČIĆ Marin, VALDEPEÑAS TALAVERA Victor.