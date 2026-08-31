La Juventus vicina al colpo dalla Premier per l'attacco. Ma non è Zirkzee! E adesso?
Come riporta Fabrizio Romano, la Juventus ha raggiunto un accordo sui termini personali con Nick Woltemade, attaccante classe 2002 del Newcastle.
Colpo dalla Premier
Il giocatore vuole il trasferimento ai bianconeri, che intanto hanno concordato la cessione di David all'Atletico Madrid. Al momento sono in corso trattative con il Newcastle sui dettagli del prestito.
E Zirkzee?
Da capire adesso come si concluderà la vicenda Zirkzee, che dopo aver rifiutato la Fiorentina per aspettare i bianconeri potrebbe rimanere con il cerino in mano e rimanere al Manchester United.
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