La Salernitana punta (anche) sul suo dodicesimo uomo: ecco quanto tifosi granata saranno al Franchi

Quella della Salernitana, lo sappiamo, è una delle tifoserie che in questi anni di Serie A si è contraddistinta per i bei numeri e l'alta presenza nelle partite in trasferta, con il tifo granata che ha spesso riempito i settori ospiti in giro per l'Italia.

Non farà eccezione la sfida contro la Fiorentina, visto che al Franchi questo pomeriggio sono attesi circa 2500 supporters della Salernitana che saranno posizionati nel settorino tra la Maratona e la Curva Ferrovia. L'allerta in città è alta, ma ci si augura solo un bel pomeriggio di calcio a Firenze.