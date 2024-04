Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Torino: Inizia la sfida al Dall'Ara! Segui la DIRETTA testuale della Finale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Torino 0-0

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (C), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.



A disp.: Leonardelli, Vigiani, Scuderi, Presta, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Balbo, Ofoma.

Allenatore: Daniele Galloppa

17' Perde malamente e banalmente palla la Fiorentina, riparte veloce il cipriota Savva che guadagna un calcio d'angolo di cui si incaricherà il brasiliano Silva col mancino

16' Nessun dubbio, nel primo quarto d'ora di gara il calciatore viola che ha toccato più palloni è il portiere Laerte Tognetti. La Fiorentina si affida sempre all'impostazione del proprio estremo difensore per cercare e creare il varco in grado di sorprendere il Torino

14' Njie stende Harder e poi sparacchia via il pallone in maniera polemica, l'arbitro Bordin lo va a redarguire, cercando di far calmare la punta gambiana

13' Cross dalla destra di Savva, Ievoli rimedia una testata dopo la respinta di Baroncelli, l'arbitro ferma il gioco assicurandosi poi delle condizioni del centrocampista viola, che anche se un po' dolorante riesce a proseguire la gara

11' CIAMMAGLICHELLA! Botta da fuori del centrocampista del Torino che spara forte dai 25 metri circa, conclusione potente ma alta sopra la traversa

9' Ottimo sviluppo dell'azione della Fiorentina con Rubino che poi apre per Sene a destra, prova ad accentrarsi il senegalese con Biagetti che si allarga liberandogli spazio, ma pasticcia inciampando quasi sul pallone e perdendone malamente il possesso

7' Molto chiuso il Torino, che cerca di chiudere tutte le vie di passaggio alla Fiorentina, che cerca di impostare il gioco da Tognetti. Piena fase di studio della gara, con due squadre e soprattutto due allenatori che si conoscono molto bene

5' Sulle tribune del Dall'Ara presente tutta la dirigenza viola, dal responsabile del settore giovanile gigliato Angeloni a Pradè e Burdisso fino a Ferrari

2' Fallo di mano di Biagetti e subito punizione interessante per il Torino dal vertice sinistro dell'area di rigore viola. Accelera il francese Bianay e ottiene un piazzato molto invitante per la squadra granata: calcia Dellavalle, deviazione di un calciatore viola che allontana la minaccia

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, pochi minuti all'inizio della sfida tra Fiorentina e Torino, che si giocano la Coppa Italia Primavera

Dopo l'ottimo successo sull'Atalanta di ieri sera, un'altra Fiorentina scenderà questa sera in campo per provare a vincere un trofeo. La Primavera di Daniele Galloppa, alle 20:30, sarà impegnata sul campo del Dall'Ara di Bologna per la finalissima di Coppa Italia. Lo sfidante il Torino, compagine che in campionato si posiziona undici lunghezze sopra ai Viola, ben distanti dai primi posti.

FiorentinaNews.com non vi lascia nemmeno in questa speciale occasione, accompagnandovi con la consueta DIRETTA TESTUALE dell'incontro, minuto per minuto, azione per azione. Per non perdervi nemmeno un'emozione della finale di Coppa Italia Primavera, aggiornate costantemente questa pagina, cliccando sul tasto f5 del vostro pc oppure aggiornate la stessa dall'apposita icona per smartphone e tablet. C'è una Coppa in palio, e dopo la delusione della passata stagione, i ragazzi della Primavera vogliono provare a regalare una gioia in memoria del compianto Joe Barone. Forza Viola!