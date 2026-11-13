Fiorentina, servono 107 milioni per tenere tutti i prestiti. Njie è la certezza, poi c'è una convinzione

A tutto c'è un prezzo e in casa Fiorentina ora il costo più alto potrebbe averlo il futuro. La squadra costruita per Vanoli è fatta da tanti giocatori in prestito, molti dei quali legati a diritti o obblighi di riscatto condizionati.

Le cifre

Come riporta La Nazione in tutto sono 107 i milioni (bonus esclusi) che la Fiorentina dovrebbe versare per tenere tutti i giocatori acquistati in prestito quest'estate. Sono così divisi: 11,2 milioni già versati per portarli in viola, altri 96,5 sono quelli potenzialmente da versare per assicurarseli definitivamente.

Una certezza e una convinzione

Al momento l'unica certezza si chiama Njie: diventerà viola alla prima partita successiva al 5 febbraio, anche senza che sia in campo. L'altro a convincere è Alex Jimenez, che sta trovando continuità: per lui il diritto riscatto è fissato a 20 milioni. Sugli altri il giudizio è sospeso.