Lecce-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.

Lecce-Fiorentina è l'anticipo del venerdì di questa ventiquattresima giornata di Serie A. I ragazzi di Italiano si presentano al ‘Via del Mare’ in cerca della prima vittoria in campionato di questo 2024; subito convocato il nuovo arrivato Belotti. Periodo difficile anche per i padroni di casa, con una sola vittoria nelle ultime diciassette giornate.

Calcio d'inizio alle ore 20:45: Fiorentinanews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.