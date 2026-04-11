Fiorentina col fiato corto: classifica avulsa e spareggio, cosa rischia ora
La classifica cambia ogni giornata, ma il margine resta sottilissimo. La Fiorentina respira, sì, ma è ancora dentro una lotta salvezza che può ribaltarsi da un momento all’altro.
Fiorentina in bilico: la classifica cambia ancora
La vittoria contro il Verona aveva dato ossigeno, ma il successo del Cagliari ha rimescolato subito le carte.
I viola restano appena sopra la zona calda, con un vantaggio minimo su Lecce e Cremonese, mentre davanti la bagarre coinvolge anche il Genoa.
È una lotta punto a punto, dove ogni risultato può cambiare completamente lo scenario.
Come funziona la classifica avulsa
Quando due o più squadre chiudono a pari punti, entra in gioco la classifica avulsa.
I criteri seguono un ordine preciso: prima i punti negli scontri diretti, poi la differenza reti negli stessi, successivamente la differenza reti totale e i gol segnati. Solo come ultima opzione si arriva al sorteggio.
Un sistema che crea una sorta di mini-campionato parallelo tra le squadre coinvolte.
Il rischio spareggio salvezza
C’è però un’eccezione importante.
Se al termine del campionato due squadre chiudono a pari punti al 17° e 18° posto, non si guarda la classifica avulsa: si gioca uno spareggio salvezza.
Andata e ritorno, con il ritorno in casa della squadra meglio piazzata. In caso di parità totale, si va direttamente ai rigori, senza supplementari.
Lotta aperta fino alla fine
Con diverse giornate ancora da giocare, la corsa salvezza è più aperta che mai.
Fiorentina, Cagliari, Lecce, Cremonese e Genoa sono tutte coinvolte in un equilibrio precario, dove basta poco per scivolare o risalire.
Oggi i viola sono fuori dalla zona retrocessione, ma il margine è talmente ridotto che ogni punto può valere una stagione.
Il precedente che fa riflettere
Non è uno scenario teorico.
L’ultimo caso risale alla stagione 2022/23, quando Hellas Verona e Spezia si giocarono tutto in uno spareggio diretto.
Un promemoria chiaro: in queste situazioni, non conta il passato ma solo quello che succede all’ultimo minuto.