Roma-Fiorentina 1-0, occasione per i viola cestinata da Nzola. Segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Roma-Fiorentina 1-0 (5' Lukaku)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Nzola.

26' Possesso palla della Roma, la Fiorentina comunque continua a stazionare nella metà campo giallorossa.

23' Cambio nella Roma: non ce la fa a proseguire Dybala che esce, va in campo Azmoun.

22' Gioco fermo per un colpo ricevuto da Dybala in un contrasto con Arthur.

20' Fiorentina che non ha accelerato i ritmi di gioco, e anche la Roma adesso non velocizza la manovra.

17' Che occasione per la Fiorentina! Invenzione di Bonaventura che pennella un pallone al bacio per Nzola in area, ma l'attaccante viola calcia pianissimo permettendo a Rui Patricio di intervenire e salvare la sua porta..

16' Dybala va al cross dalla trequarti per Lukaku in area, chiude di testa Kayode.

13' Altra occasione per la Roma. Zalewski in corsa vince il contrasto con Kayode e serve il pallone arretrato per l'accorrente Dybala: il suo tiro finisce sul fondo vicino al palo destro.

10' Fiorentina che prova a farsi vedere nella metà campo della Roma, ma il gioco viola è per adesso molto lento.

7' Dybala prova il lancio lungo per Pellegrini, rimane attento Terracciano fa suo il pallone in presa alta.

5' Gol della Roma. Azione avvolgente dei giallorossi con Dybala che va al cross dalla destra e scodella in area per il colpo di testa di Lukaku che va a segno. 1-0 per i giallorossi.

3' Squadre in fase di studio: la Roma cerca di farsi vedere in attacco con il lancio lungo, Martinez Quarta chiude su Lukaku.

1' Inizia la gara all'Olimpico. Forza viola!

Roma-Fiorentina, big match della domenica di Serie A. Viola a caccia di un successo contro una grande che manca dalla trasferta di Napoli. Roma che invece vorrà vincere per allungare proprio sulla squadra di Vincenzo Italiano.

