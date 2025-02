Un rigore inspiegabilmente non dato alla Fiorentina. Collu porta Dodˆo e Vieira a litigare. L'intervallo infinito perché...

C'è un episodio chiave dal punto di vista arbitrale avvenuto in Fiorentina-Genoa. Al 2' Dodo si ritrova in un duello con Frendrup che culmina con una vistosa trattenuta in area da parte del giocatore del Genoa.

La visione delle immagini eppure…

L'arbitro Collu fa cenno in un primo momento che non c'è nulla, poi viene richiamato per l'on field review: difficile da capire perché l'arbitro però non torni sui propri passi per dare rigore alla Fiorentina, perché Frendrup sbilancia vistosamente il brasiliano, mettendolo a terra.

Il litigio

Subito dopo l'episodio scintille tra il tecnico del Genoa, Vieira, e lo stesso Dodo. Il primo dice al secondo: “Vergognati”. Laconica la risposta del viola: “Ma stai zitto!”.

Intervallo senza fine

Un intervallo infinito quello della partita del Franchi (partita ripartita dopo quasi mezz'ora di stop). Questo perché l'assistente Tolfo è stato sostituito per un problema dal quarto uomo Santoro come da regolamento.