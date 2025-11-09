Al 'Ferraris' succede di tutto in una partita più che rocambolesca, ma la Fiorentina non trova nemmeno stavolta la vittoria in campionato
Genoa-Fiorentina 2-2 (14' Ostigard, 19' rig. Gudmundsson, 57' Piccoli, 59' Colombo)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (65' Viti); Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm (74' Ndour), Fortini (65' Parisi); Gudmundsson (74' Dzeko), Piccoli (83' Fazzini).
-
95'
Finisce qui la gara. Tra rigori realizzati e rigori parati e gol da una parte e dall'altra la Fiorentina pareggia per 2-2 in casa del Genoa.
-
93'
Tanti palloni alti a centrocampo in questi minuti di recupero e poche azioni di gioco.
-
91'
Salva ancora la porta De Gea!
Masini va in area e colpisce il pallone, paratona in tuffo di De Gea!
-
90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
-
89'
Calcio di punizione battuto da Ellertson, sponda di testa di Ostigard sul quale non arriva però Carboni.
-
88'
Ammonito Dodô per proteste e dopo aver concesso un calcio di punizione al Genoa.
-
85'
Ammonito anche Ellertson nel Genoa.
-
83'
Ultimo cambio per Vanoli: esce Piccoli, c'è Fazzini.
-
82'
Si va vedere il Genoa ora in attacco, la difesa viola si compatta.
-
79'
Sponda di Piccoli in area per Dzeko, interviene puntuale Ostigard.
-
76'
Cambi anche nel Genoa: escono Vitinha e Martin, tocca a Carboni e Masini.
-
74'
Doppio cambio nella Fiorentina: escono Gudmundsson e Sohm, vanno in campo Dzeko e Ndour.
-
73'
Occasione per la Fiorentina!
Stavolta Dodô trova Piccoli, che si gira su Vasquez e calcia di potenza verso la porta, paratona di Leali che neutralizza il suo tiro.
-
70'
Viti interviene benissimo su Vasquez al momento del tiro, poi sul cambio di fronte in contropiede Dodô sbaglia totalmente il passaggio per Piccoli davanti alla porta.
-
67'
Ammonito Martin nel Genoa.
-
66'
Cambio anche nel Genoa: esce Colombo, va in campo Ekhator.
-
65'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Ranieri e Fortini, tocca a Viti e Parisi.
-
62'
Fiorentina che ora cerca di impostare la manovra, il Genoa si fa trovare pronto in marcatura.
-
59'
Gol del Genoa
Gol del Genoa: De Gea esce su Colombo che va in terra, poi calcia con il portiere viola e tutta la difesa ferma. Controllo al VAR per un sospetto controllo di mano dell'attaccante del Genoa, ma il gol viene convalidato.
-
56'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL PICCOLI!!! Imbucata di Sohm per Piccoli che a tu per tu con Leali calcia in porta per il secondo gol della Fiorentina!
-
55'
Erroraccio in area commesso prima da Nicolussi-Caviglia e poi da Pongracic, pallone che arriva a Colombo che poi si lamenta di un contatto falloso con Pablo Marì che non c'è.
-
52'
La Fiorentina torna all'attacco: Fortini conclude dalla distanza, devia il tiro Vitinha.
-
50'
DE GEA PARA IL RIGORE!
DE GEA!!! Dal dischetto si presenta Colombo, paratona del portiere viola che salva la sua porta.
-
49'
Calcio di rigore per il Genoa!
Il VAR conferma il tocco di braccio di Ranieri in area, il pallone non rimbalza prima sul suo piede. Calcio di rigore per il Genoa.
-
46'
Ranieri tocca il pallone con il bracco in area, proteste del Genoa: revisione dell'azione al VAR in corso.
-
46'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per entrambe le squadre.
-
47'
Il primo tempo tra Genoa e Fiorentina si conclude sull'1-1: al gol di Ostigard ha risposto Gudmundsson su calcio di rigore.
-
45'
Ci saranno due minuti di recupero.
-
44'
Occasione per il Genoa
Altra occasione per il Genoa, con Norton-Cuffy che salta Fortini e mette nel mezzo per Colombo che calcia sul fondo il pallone.
-
42'
Altro cross in area di Marin, va di testa Mercandalli e para De Gea.
-
42'
Calcio di punizione per il Genoa battuto da Marin, lo allontana in area Pablo Marì.
-
41'
Ammonito Ranieri per fallo commesso su Colombo.
-
38'
Duello in velocità tra Fortini e Norton-Cuffy, il terzino viola lo chiude benissimo sulla linea di fondo.
-
35'
Cross di Fortini sul secondo palo per Madragora, interviene su di lui Martin e poi Leali fa suo il pallone.
-
33'
Lancio per Colombo, chiude Ranieri su di lui.
-
30'
Ritmi rallentanti ora in campo, con le due squadre che si stanno riorganizzando.
-
27'
Nicolussi Caviglia mette nel mezzo per Dodô, lo anticipa in uscita Leali.
-
25'
Ammonito anche Vanoli per proteste.
-
22'
Il primo cartellino giallo è per Pongracic che commette fallo su Vitinha.
-
19'
GOOOL! GUDMUNDSSON! L'ex di turno si presenta sul dischetto e calcia; Leali resta fermo e il numero 10 viola sigla il pareggio
-
18'
Calcio di rigore per la Fiorentina!
Rigore per la Fiorentina! Colombo tocca il pallone in area con la mano.
-
17'
La Fiorentina prova a reagire con Gudmundsson che cerca Piccoli in area, che tocca soltanto il pallone mandandolo fuori.
-
14'
Gol del Genoa
Gol del Genoa: calcio di punizione battuto da Martin, difesa viola immobile e Ostigard indisturbato spedisce di testa il pallone in porta.
-
12'
Tanti duelli a centrocampo, con il Genoa che sta iniziando a prendere campo.
-
9'
Genoa che ha iniziato ora muovere il pallone, ma non trova sbocchi sulle corsie esterne.
-
6'
Possesso palla tutto della Fiorentina, con il Genoa che è uscito una volta soltanto dalla sua metà campo.
-
3'
Fiorentina che attacca spesso l'area del Genoa in questi primi minuti, con Pablo Marì che va al tiro calciando alto.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!