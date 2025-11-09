Genoa-Fiorentina 1-01, pareggio di Gudmunsson su calcio di rigore: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Genoa-Fiorentina 1-1 (14' Ostigard, 19' rig. Gudmundsson)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli.
-
22'
Il primo cartellino giallo è per Pongracic che commette fallo su Vitinha.
-
19'
GOOOL! GUDMUNDSSON! L'ex di turno si presenta sul dischetto e calcia; Leali resta fermo e il numero 10 viola sigla il pareggio
-
18'
Calcio di rigore per la Fiorentina!
Rigore per la Fiorentina! Colombo tocca il pallone in area con la mano.
-
17'
La Fiorentina prova a reagire con Gudmundsson che cerca Piccoli in area, che tocca soltanto il pallone mandandolo fuori.
-
14'
Gol del Genoa
Gol del Genoa: calcio di punizione battuto da Martin, difesa viola immobile e Ostigard indisturbato spedisce di testa il pallone in porta.
-
12'
Tanti duelli a centrocampo, con il Genoa che sta iniziando a prendere campo.
-
9'
Genoa che ha iniziato ora muovere il pallone, ma non trova sbocchi sulle corsie esterne.
-
6'
Possesso palla tutto della Fiorentina, con il Genoa che è uscito una volta soltanto dalla sua metà campo.
-
3'
Fiorentina che attacca spesso l'area del Genoa in questi primi minuti, con Pablo Marì che va al tiro calciando alto.
-
1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!