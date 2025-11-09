​​

Genoa-Fiorentina 1-01, pareggio di Gudmunsson su calcio di rigore: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Genoa-Fiorentina 1-1 (14' Ostigard, 19' rig. Gudmundsson)

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli.

  • 22'
    yellow_card
    

    Il primo cartellino giallo è per Pongracic che commette fallo su Vitinha.

  • 19'
    goal
    

    GOOOL! GUDMUNDSSON! L'ex di turno si presenta sul dischetto e calcia; Leali resta fermo e il numero 10 viola sigla il pareggio

  • 18'
    

    Calcio di rigore per la Fiorentina!

    Rigore per la Fiorentina! Colombo tocca il pallone in area con la mano.

  • 17'
    

    La Fiorentina prova a reagire con Gudmundsson che cerca Piccoli in area, che tocca soltanto il pallone mandandolo fuori.

  • 14'
    goal
    

    Gol del Genoa

    Gol del Genoa: calcio di punizione battuto da Martin, difesa viola immobile e Ostigard indisturbato spedisce di testa il pallone in porta.

  • 12'
    

    Tanti duelli a centrocampo, con il Genoa che sta iniziando a prendere campo.

  • 9'
    

    Genoa che ha iniziato ora muovere il pallone, ma non trova sbocchi sulle corsie esterne.

  • 6'
    

    Possesso palla tutto della Fiorentina, con il Genoa che è uscito una volta soltanto dalla sua metà campo.

  • 3'
    

    Fiorentina che attacca spesso l'area del Genoa in questi primi minuti, con Pablo Marì che va al tiro calciando alto.

  • 1'
    

    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

