Genoa-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Torna in campo dopo il KO (l'ennesimo stagionale) di Magonza la Fiorentina. Ma a questo giro a sedere sulla panchina gigliata ci sarà Paolo Vanoli, recentemente ingaggiato dal club dopo l'esonero di Pioli. Nello scontro salvezza contro il Genoa, tutto è concesso, tranne la sconfitta. Appuntamento alle ore 15:00, qui su Fiorentinanews.com.
Se non volete perdervi nemmeno un'emozione del match, rimanete collegati su questa pagina, dove offriremo la DIRETTA testuale di Genoa-Fiorentina. Prima e dopo l'incontro ampio spazio alle dichiarazioni dei protagonisti.
💬 Commenti