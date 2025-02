Alvino: "Inter-Fiorentina ha segnato la morte civile del calcio"

Quello che è successo durante Inter-Fiorentina fa ancora discutere il mondo del calcio italiano e gli addetti ai lavori.

Con particolare riferimento al primo gol interista e al cross fatto da Bastoni con palla abbondantemente fuori dal campo, il giornalista napoletano, Carlo Alvino, su TeleVomero ha detto: “Il protocollo VAR è vecchio, Inter-Fiorentina è la morte civile del calcio. Con il buonsenso il mondo arbitrale per intero avrebbe evitato una figuraccia come quella di lunedì”.

In sostanza, questo protocollo non consente al VAR di intervenire in casi come questo.