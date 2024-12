L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a La Gazzetta dello Sport e nella sua intervista c'è stato spazio anche per un ricordo di quanto successo in Fiorentina-Inter dello scorso 30 novembre con il malore accusato da Edoardo Bove. Queste le sue parole di quegli attimi in campo:

“Ero paralizzato, sangue ghiacciato, non sapevo cosa fare. Ma è come una sveglia sulla vita. Dopo la partita ho chiamato tutte le persone a cui voglio bene, una ad una, per dire loro quanto le amo. Il calcio ormai è business, ci sono di mezzo i soldi della gente, c'è chi vuole e deve guadagnare. Ma noi calciatori a Firenze ci siamo fermati. Siamo esseri umani: queste cose possono accadere a tutti. E dunque bene è stato bloccare la partita”.