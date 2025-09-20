La Fiorentina Primavera vince una gara tiratissima col Lecce e torna al successo. Decisivo Conti, grande impatto di Atzeni e Bertolini
Fiorentina-Lecce 3-2 (6' Rig. Braschi, 29' Milojevic, 42' Pacia, 46' Aut. Sanchez, 83' Conti)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Koaudio, Kospo, Balbo; Bonanno (70' Conti), Montenegro (70' Deli); Jallow (59' Bertolini), Angiolini (59' Atzeni), Mazzeo (84' Evangelista); Braschi.
A disp.: Fei, Masoni, Sadotti, Turnone, Sturli, Deli, Evangelista, Maiorana.
All.: Daniele Galloppa
Sarà proprio la Fiorentina Primavera di mister Galloppa ad aprire il programma della quinta giornata del campionato Primavera 1 e lo farà al Viola Park contro il Lecce, rivale un paio d'anni fa in finale Scudetto.
96'
Vittoria viola!
Finisce qui! La Fiorentina va in vantaggio, poi sotto, poi ancora avanti: 3-2 per i ragazzi di Galloppa, che tornano a ottenere i 3 punti dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Roma
96'
Ancora corner per il Lecce, Leonardelli in due tempi fa sua la sfera
95'
Non molla il Lecce, che attacca e guadagna un altro corner
94'
Pazzesco pasticcio della Fiorentina, che in contropiede con Braschi non riesce ad arrivare al tiro su situazione di due contro uno, dopo che tutto il Lecce si era spinto in avanti. Incredibile chance fallita dalla squadra viola
94'
Lecce che attacca cercando il tutto per tutto, guadagnando un calcio d'angolo
93'
Deli si divora il gol del k.o., dopo un grande scarico di Braschi sull'imbucata di Conti: calcia alto il numero 8 viola, da posizione ultra favorevole
91'
Saranno 5 i minuti di recupero
91'
Galoppa Atzeni, entrato molto bene in partita, conclude a rete e trova una deviazione in corner
89'
Rischia la Fiorentina, che dorme ancora una volta su una punizione del Lecce e concede un colpo di testa ravvicinato che per fortuna esce di poco
89'
Cambi Lecce, entrano Esposito e Persano, fuori Di Pasquale e Onyemachi
87'
Sanchez in ritardo su Conti, doppio giallo ed espulsione per il centravanti spagnolo del Lecce
86'
Bertolini si mette ancora in proprio, però fa tutto bene fino alla conclusione finale, che è facile preda di Penev
84'
Ultimo cambio viola: entra Evangelista, fuori Mazzeo
83'
Segna Conti!
GOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Conti spara un destro potente in rete, dopo un'azione insistita viola. Calcia Bertolini, murato prima da Pacia e poi da un altro difensore pugliese, pallone che arriva sui piedi di Conti che mette in fondo al sacco! 3-2
82'
Fiorentina in avanti, anche se con un po' di confusione. Conti prova la serpentina, poi Braschi crossa al centro col mancino ma non trova nessuno in area di rigore
79'
Cambio nel Lecce: entra Perrone, fuori il danese Laerke
76'
Bel lavoro di Milojevic che poi serve un ottimo pallone ad Onyemachi, la cui conclusione col destro però è una telefonata a Leonardelli
74'
Intelligente e caparbio Bertolini ottiene un corner, dal quale però non scaturisce nessun pericolo per la porta del Lecce
73'
Colpo di testa di Sanchez sulla punizione di Gorter, para Leonardelli
70'
Galloppa cambia il centrocampo: entrano Deli e Conti, fuori Bonanno e Montenegro
69'
L'arbitro ferma il gioco per il cooling break
65'
Ci prova ancora Mazzeo, che con la sua classica azione si accentra sul destro e prova il tiro, conclusione sul fondo
63'
Bertolini si accentra e va al tiro col mancino, conclusione deviata che diventa insidiosa per Penev: bravo a respingere col piede il portiere del Lecce
61'
Problema fisico per Pacia, gioco fermo. Probabilmente ha ricevuto un pestone il difensore pugliese
59'
Due cambi per la Fiorentina: dentro Atzeni e Bertolini, al rientro post infortunio, fuori Angiolini e Jallow
58'
Ancora Montenegro di testa, sul corner di Angiolini, pallone alto
58'
Bell'azione di Trapani che entra dentro al campo e serve Mazzeo, punta l'avversario l'ala ex Sestese e ottiene un calcio d'angolo
56'
Laerke calcia in maniera terribile, spedendo il pallone 10 metri sopra la porta di Leonardelli. Fiorentina che non corre alcun rischio
55'
Torna in difesa Jallow, ma come spesso capita agli attaccanti fa danni. Trattenuta netta su Onyemachi e punizione ai 25 metri per il Lecce
51'
Sbaglia in uscita il Lecce, la Fiorentina recupera e va in verticale da Jallow, controllo tragico dell'attaccante ex Rimini ma si alza la bandierina dell'assistente arbitrale: è fuorigioco
47'
Il Lecce attacca a sinistra con Dalla Costa, che mette in mezzo un cross teso e strano che sembra poter diventare insidioso ma termina poi sul fondo
46'
Via alla ripresa!
Inizia il secondo tempo al Viola Park, FORZA VIOLA!
49'
Fine primo tempo
Fine primo tempo, sul punteggio di 2-2
49'
Clamoroso palo di Kospo!
Punizione di Angiolini, Kospo viene totalmente dimenticato dalla difesa pugliese e colpisce di testa solissimo: pallone che centra l'incrocio dei pali!
48'
Angiolini steso da Pehlivanov, che lo trattiene nettamente: ammonito il centrale bulgaro del Lecce
47'
Mazzeo gestisce male stavolta un ghiotto contropiede, facendosi ingolosire dalla conclusione, il suo tiro viene deviato ed è facile preda di Penev
45'
PAREGGIO VIOLA!
GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Autogol clamoroso e comico di Sanchez, che tocca di testa anticipando l'uscita del proprio portiere e mettendolo fuori causa di testa. Svarione colossale del Lecce, pareggio viola! 2-2
45'
Mazzeo punta Kozarac e subisce ancora fallo da parte dello svizzero. Angiolini sul pallone, piazzato invitante per la Fiorentina
41'
Sorpasso ospite
GOL DEL LECCE. Punizione di Gorter, Pacia schiaccia di testa sfuggendo completamente alla difesa viola, venendo abbandonato, traiettoria beffarda letta male da Leonardelli che rimbalza alta e si infila in rete. 1-2
41'
Da segnalare che in occasione del rigore leccese, Kospo era stato ammonito
40'
Ammonito Angiolini, che perde palla in maniera leziosa e poi trattiene nettamente il centrocampista olandese Gortere
37'
Pallone in mezzo all'area viola, prova a girarsi Sanchez che viene però ben marcato e contenuto da Kouadio, che respinge la conclusione del calciatore spagnolo
36'
Punizione calciata male da Braschi, che spara alto ed impreciso. Fiorentina che prova a scuotersi dopo il pari ospite, ma a fatica
34'
Lecce che ora è vivo, la Fiorentina soffre sugli esterni: conclusione respinta da parte di Di Pasquale dopo l'azione sulla destra di
34'
Ammonizione per un calciatore della Fiorentina, per proteste. Purtroppo non è stato possibile capire di chi si tratti, per il momento
33'
Occasione colossale per il Lecce in contropiede dopo un paio di rimpalli fortunati, disastrosa però la gestione del pallone da parte di Onyemachi, che sbaglia completamente il passaggio per l'accorrente Milojevic regalando il pallone a Leonardelli
28'
Pareggio ospite
GOL DEL LECCE. Milojevic calcia, Leonardelli respinge ma non riesce a bloccare, sfera che torna sul mancino dello sloveno che spara in rete il tap-in. 1-1
28'
Rigore per il Lecce
Sanchez si fa beffe di Kospo, viene trattenuto e poi steso dal difensore bosniaco, che commette nettamente fallo. Rigore per gli ospiti
27'
Rischia molto Kouadio, che perde palla in una zona delicata del campo, Lecce che però non ne approfitta con Onyemachi, sbagliando i tempi del pallone basso da mettere al centro: difesa viola che allontana la minaccia
26'
Il Lecce si affaccia in attacco: ci prova col sinistro il danese Laerke, ma non è preciso. Pallone che esce alla destra di Leonardelli
24'
Gioco che si ferma per il cooling break
23'
Montenegro si inserisce bene sul calcio d'angolo di Angiolini, ma non inquadra la porta del Lecce
22'
Angiolini mette al centro dalla bandierina, azione che si sviluppa e ancora Balbo al cross, Jallow stacca, il suo colpo di testa viene respinto ed è di nuovo corner
15'
Si fa vivo il Lecce: conclude a rete lo sloveno Milojevic, dopo un'azione costruita dal danese Laerke e lo spagnolo Sanchez, che scarica per l'accorrente centrocampista che calcia col mancino centrando al volto Kouadio, abbattuto e ora preso in cura dallo staff medico della Fiorentina
13'
Azione insistita della Fiorentina: Bonanno apre per Mazzeo che scarica a Balbo, controllo e cross dell'esterno venezuelano, pallone deviato dalla difesa del Lecce, pallone a Trapani che al volo rimette in mezzo, retroguardia ospite che riesce ancora a liberare
8'
La Fiorentina spinge ancora, lancio lungo per Braschi sul quale Penev è costretto ad uscire di testa appena fuori dall'area di rigore pugliese
7'
Fiorentina ancora pericolosa: Jallow accelera a destra ed è imprendibile, gran pallone in mezzo per Braschi che col sinistro non riesce a calciare bene, così Penev esce in presa alta e fa sua la sfera senza problemi
6'
BRASCHI SPIAZZA PENEV!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi apre il piattone e spiazza nettamente il bulgaro Penev: è 1-0 viola!
5'
Rigore per la Fiorentina
Bellissimo lancio di Kouadio per Mazzeo a sinistra, l'ala viola punta Kozarac salta secco il giocatore svizzero, calcio evidente del difensore del Lecce rifilato all'attaccante gigliato: l'arbitro fischia il rigore a favore della Fiorentina
2'
Uscita palla al piede molto avventata di Kospo, che perde palla ed è fuori posizione, il Lecce riparte rapidamente e libera a sinistra l'inglese Onyemachi che però la difesa viola riesce a contenere bene, impedendogli di rendersi pericoloso dalle parti di Leonardelli
1'
Partiti!
Inizia la sfida al Viola Park! FORZA VIOLA!