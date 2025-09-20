La Fiorentina Primavera vince una gara tiratissima col Lecce e torna al successo. Decisivo Conti, grande impatto di Atzeni e Bertolini

Fiorentina-Lecce 3-2 (6' Rig. Braschi, 29' Milojevic, 42' Pacia, 46' Aut. Sanchez, 83' Conti)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Koaudio, Kospo, Balbo; Bonanno (70' Conti), Montenegro (70' Deli); Jallow (59' Bertolini), Angiolini (59' Atzeni), Mazzeo (84' Evangelista); Braschi.

A disp.: Fei, Masoni, Sadotti, Turnone, Sturli, Deli, Evangelista, Maiorana.

All.: Daniele Galloppa

Sarà proprio la Fiorentina Primavera di mister Galloppa ad aprire il programma della quinta giornata del campionato Primavera 1 e lo farà al Viola Park contro il Lecce, rivale un paio d'anni fa in finale Scudetto.

Fiorentinanews c'è!

Appuntamento alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.