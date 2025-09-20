​​
header logo

La Fiorentina Primavera vince una gara tiratissima col Lecce e torna al successo. Decisivo Conti, grande impatto di Atzeni e Bertolini

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Lecce 3-2 (6' Rig. Braschi, 29' Milojevic, 42' Pacia, 46' Aut. Sanchez, 83' Conti)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Koaudio, Kospo, Balbo; Bonanno (70' Conti), Montenegro (70' Deli); Jallow (59' Bertolini), Angiolini (59' Atzeni), Mazzeo (84' Evangelista); Braschi.
A disp.: Fei, Masoni, Sadotti, Turnone, Sturli, Deli, Evangelista, Maiorana. 
All.: Daniele Galloppa

Sarà proprio la Fiorentina Primavera di mister Galloppa ad aprire il programma della quinta giornata del campionato Primavera 1 e lo farà al Viola Park contro il Lecce, rivale un paio d'anni fa in finale Scudetto. 

Fiorentinanews c'è!

Appuntamento alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.

  • 96'
    whistle
    Share Link

    Vittoria viola!

    Finisce qui! La Fiorentina va in vantaggio, poi sotto, poi ancora avanti: 3-2 per i ragazzi di Galloppa, che tornano a ottenere i 3 punti dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Roma 

  • 96'
    corner_kick
    Share Link

    Ancora corner per il Lecce, Leonardelli in due tempi fa sua la sfera 

  • 95'
    corner_kick
    Share Link

    Non molla il Lecce, che attacca e guadagna un altro corner 

  • 94'
    shot_saved
    Share Link

    Pazzesco pasticcio della Fiorentina, che in contropiede con Braschi non riesce ad arrivare al tiro su situazione di due contro uno, dopo che tutto il Lecce si era spinto in avanti. Incredibile chance fallita dalla squadra viola 

  • 94'
    corner_kick
    Share Link

    Lecce che attacca cercando il tutto per tutto, guadagnando un calcio d'angolo 

  • 93'
    Share Link

    Deli si divora il gol del k.o., dopo un grande scarico di Braschi sull'imbucata di Conti: calcia alto il numero 8 viola, da posizione ultra favorevole 

  • 91'
    Share Link

    Saranno 5 i minuti di recupero 

  • 91'
    corner_kick
    Share Link

    Galoppa Atzeni, entrato molto bene in partita, conclude a rete e trova una deviazione in corner 

  • 89'
    Share Link

    Rischia la Fiorentina, che dorme ancora una volta su una punizione del Lecce e concede un colpo di testa ravvicinato che per fortuna esce di poco 

  • 89'
    substitution
    Share Link

    Cambi Lecce, entrano Esposito e Persano, fuori Di Pasquale e Onyemachi 

  • 87'
    red_card
    Share Link

    Sanchez in ritardo su Conti, doppio giallo ed espulsione per il centravanti spagnolo del Lecce 

  • 86'
    shot_saved
    Share Link

    Bertolini si mette ancora in proprio, però fa tutto bene fino alla conclusione finale, che è facile preda di Penev 

  • 84'
    substitution
    Share Link

    Ultimo cambio viola: entra Evangelista, fuori Mazzeo 

  • 83'
    goal
    Share Link

    Segna Conti!

    GOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Conti spara un destro potente in rete, dopo un'azione insistita viola. Calcia Bertolini, murato prima da Pacia e poi da un altro difensore pugliese, pallone che arriva sui piedi di Conti che mette in fondo al sacco! 3-2

  • 82'
    Share Link

    Fiorentina in avanti, anche se con un po' di confusione. Conti prova la serpentina, poi Braschi crossa al centro col mancino ma non trova nessuno in area di rigore 

  • 79'
    substitution
    Share Link

    Cambio nel Lecce: entra Perrone, fuori il danese Laerke 

  • 76'
    shot_saved
    Share Link

    Bel lavoro di Milojevic che poi serve un ottimo pallone ad Onyemachi, la cui conclusione col destro però è una telefonata a Leonardelli 

  • 74'
    corner_kick
    Share Link

    Intelligente e caparbio Bertolini ottiene un corner, dal quale però non scaturisce nessun pericolo per la porta del Lecce 

  • 73'
    shot_saved
    Share Link

    Colpo di testa di Sanchez sulla punizione di Gorter, para Leonardelli 

  • 70'
    substitution
    Share Link

    Galloppa cambia il centrocampo: entrano Deli e Conti, fuori Bonanno e Montenegro

  • 69'
    whistle
    Share Link

    L'arbitro ferma il gioco per il cooling break 

  • 65'
    Share Link

    Ci prova ancora Mazzeo, che con la sua classica azione si accentra sul destro e prova il tiro, conclusione sul fondo 

  • 63'
    shot_saved
    Share Link

    Bertolini si accentra e va al tiro col mancino, conclusione deviata che diventa insidiosa per Penev: bravo a respingere col piede il portiere del Lecce 

  • 61'
    injury
    Share Link

    Problema fisico per Pacia, gioco fermo. Probabilmente ha ricevuto un pestone il difensore pugliese 

  • 59'
    substitution
    Share Link

    Due cambi per la Fiorentina: dentro Atzeni e Bertolini, al rientro post infortunio, fuori Angiolini e Jallow 

  • 58'
    corner_kick
    Share Link

    Ancora Montenegro di testa, sul corner di Angiolini, pallone alto 

  • 58'
    corner_kick
    Share Link

    Bell'azione di Trapani che entra dentro al campo e serve Mazzeo, punta l'avversario l'ala ex Sestese e ottiene un calcio d'angolo 

  • 56'
    free_kick
    Share Link

    Laerke calcia in maniera terribile, spedendo il pallone 10 metri sopra la porta di Leonardelli. Fiorentina che non corre alcun rischio 

  • 55'
    free_kick
    Share Link

    Torna in difesa Jallow, ma come spesso capita agli attaccanti fa danni. Trattenuta netta su Onyemachi e punizione ai 25 metri per il Lecce 

  • 51'
    Share Link

    Sbaglia in uscita il Lecce, la Fiorentina recupera e va in verticale da Jallow, controllo tragico dell'attaccante ex Rimini ma si alza la bandierina dell'assistente arbitrale: è fuorigioco 

  • 47'
    Share Link

    Il Lecce attacca a sinistra con Dalla Costa, che mette in mezzo un cross teso e strano che sembra poter diventare insidioso ma termina poi sul fondo

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Via alla ripresa!

    Inizia il secondo tempo al Viola Park, FORZA VIOLA! 

  • 49'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo

    Fine primo tempo, sul punteggio di 2-2

  • 49'
    Share Link

    Clamoroso palo di Kospo!

    Punizione di Angiolini, Kospo viene totalmente dimenticato dalla difesa pugliese e colpisce di testa solissimo: pallone che centra l'incrocio dei pali! 

  • 48'
    yellow_card
    Share Link

    Angiolini steso da Pehlivanov, che lo trattiene nettamente: ammonito il centrale bulgaro del Lecce 

  • 47'
    shot_saved
    Share Link

    Mazzeo gestisce male stavolta un ghiotto contropiede, facendosi ingolosire dalla conclusione, il suo tiro viene deviato ed è facile preda di Penev 

  • 45'
    goal
    Share Link

    PAREGGIO VIOLA!

    GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Autogol clamoroso e comico di Sanchez, che tocca di testa anticipando l'uscita del proprio portiere e mettendolo fuori causa di testa. Svarione colossale del Lecce, pareggio viola! 2-2

  • 45'
    free_kick
    Share Link

    Mazzeo punta Kozarac e subisce ancora fallo da parte dello svizzero. Angiolini sul pallone, piazzato invitante per la Fiorentina 

  • 41'
    goal
    Share Link

    Sorpasso ospite

    GOL DEL LECCE. Punizione di Gorter, Pacia schiaccia di testa sfuggendo completamente alla difesa viola, venendo abbandonato, traiettoria beffarda letta male da Leonardelli che rimbalza alta e si infila in rete. 1-2

  • 41'
    yellow_card
    Share Link

    Da segnalare che in occasione del rigore leccese, Kospo era stato ammonito 

  • 40'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Angiolini, che perde palla in maniera leziosa e poi trattiene nettamente il centrocampista olandese Gortere

  • 37'
    Share Link

    Pallone in mezzo all'area viola, prova a girarsi Sanchez che viene però ben marcato e contenuto da Kouadio, che respinge la conclusione del calciatore spagnolo 

  • 36'
    free_kick
    Share Link

    Punizione calciata male da Braschi, che spara alto ed impreciso. Fiorentina che prova a scuotersi dopo il pari ospite, ma a fatica 

  • 34'
    Share Link

    Lecce che ora è vivo, la Fiorentina soffre sugli esterni: conclusione respinta da parte di Di Pasquale dopo l'azione sulla destra di 

  • 34'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione per un calciatore della Fiorentina, per proteste. Purtroppo non è stato possibile capire di chi si tratti, per il momento 

  • 33'
    Share Link

    Occasione colossale per il Lecce in contropiede dopo un paio di rimpalli fortunati, disastrosa però la gestione del pallone da parte di Onyemachi, che sbaglia completamente il passaggio per l'accorrente Milojevic regalando il pallone a Leonardelli 

  • 28'
    goal
    Share Link

    Pareggio ospite

    GOL DEL LECCE. Milojevic calcia, Leonardelli respinge ma non riesce a bloccare, sfera che torna sul mancino dello sloveno che spara in rete il tap-in. 1-1

  • 28'
    penalty
    Share Link

    Rigore per il Lecce

    Sanchez si fa beffe di Kospo, viene trattenuto e poi steso dal difensore bosniaco, che commette nettamente fallo. Rigore per gli ospiti 

  • 27'
    Share Link

    Rischia molto Kouadio, che perde palla in una zona delicata del campo, Lecce che però non ne approfitta con Onyemachi, sbagliando i tempi del pallone basso da mettere al centro: difesa viola che allontana la minaccia 

  • 26'
    Share Link

    Il Lecce si affaccia in attacco: ci prova col sinistro il danese Laerke, ma non è preciso. Pallone che esce alla destra di Leonardelli 

  • 24'
    whistle
    Share Link

    Gioco che si ferma per il cooling break 

  • 23'
    corner_kick
    Share Link

    Montenegro si inserisce bene sul calcio d'angolo di Angiolini, ma non inquadra la porta del Lecce 

  • 22'
    corner_kick
    Share Link

    Angiolini mette al centro dalla bandierina, azione che si sviluppa e ancora Balbo al cross, Jallow stacca, il suo colpo di testa viene respinto ed è di nuovo corner 

  • 15'
    injury
    Share Link

    Si fa vivo il Lecce: conclude a rete lo sloveno Milojevic, dopo un'azione costruita dal danese Laerke e lo spagnolo Sanchez, che scarica per l'accorrente centrocampista che calcia col mancino centrando al volto Kouadio, abbattuto e ora preso in cura dallo staff medico della Fiorentina 

  • 13'
    Share Link

    Azione insistita della Fiorentina: Bonanno apre per Mazzeo che scarica a Balbo, controllo e cross dell'esterno venezuelano, pallone deviato dalla difesa del Lecce, pallone a Trapani che al volo rimette in mezzo, retroguardia ospite che riesce ancora a liberare 

  • 8'
    Share Link

    La Fiorentina spinge ancora, lancio lungo per Braschi sul quale Penev è costretto ad uscire di testa appena fuori dall'area di rigore pugliese 

  • 7'
    Share Link

    Fiorentina ancora pericolosa: Jallow accelera a destra ed è imprendibile, gran pallone in mezzo per Braschi che col sinistro non riesce a calciare bene, così Penev esce in presa alta e fa sua la sfera senza problemi 

  • 6'
    goal
    Share Link

    BRASCHI SPIAZZA PENEV!

    GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi apre il piattone e spiazza nettamente il bulgaro Penev: è 1-0 viola!

  • 5'
    penalty
    Share Link

    Rigore per la Fiorentina

    Bellissimo lancio di Kouadio per Mazzeo a sinistra, l'ala viola punta Kozarac salta secco il giocatore svizzero, calcio evidente del difensore del Lecce rifilato all'attaccante gigliato: l'arbitro fischia il rigore a favore della Fiorentina 

  • 2'
    Share Link

    Uscita palla al piede molto avventata di Kospo, che perde palla ed è fuori posizione, il Lecce riparte rapidamente e libera a sinistra l'inglese Onyemachi che però la difesa viola riesce a contenere bene, impedendogli di rendersi pericoloso dalle parti di Leonardelli 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    Partiti!

    Inizia la sfida al Viola Park! FORZA VIOLA! 

💬 Commenti (3)