Primavera, Fiorentina-Inter: segui la DIRETTA testuale della finale Scudetto su Fiorentinanews.com

Oggi è il giorno più importante per la Fiorentina Primavera da almeno due anni a questa parte. Al ‘Viola Park’ arriva l'Inter per la finale Scudetto: dopo aver superato Juventus e Roma nel percorso dei playoff, la squadra di Galloppa arriva all'ultimo atto. L'obiettivo è vendicare la doppia finale persa consecutivamente nel 2017 e nel 2018, così come cancellare i ricordi della notte del ‘Mapei Stadium’ di due anni fa, quella sconfitta al 121esimo minuto contro il Lecce. La squadra viola vuole riportare il titolo dalle parti di Firenze, impresa che non riesce al settore giovanile dal 1983. Fischio d'inizio alle ore 20:30.

