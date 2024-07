Pellissier: "Kean può diventare il nuovo Vlahovic per la Fiorentina. Ma ha bisogno di sentirsi al centro della squadra"

Il primo acquisto della Fiorentina di Raffaele Palladino è Moise Kean. Sull'attaccante, presentato ufficialmente nelle scorse ore, si è espresso a news.superscommese.it l'ex bomber del Chievo Sergio Pellissier: “Secondo me farà bene, può diventare il giocatore più forte in quel reparto per la Fiorentina”.

“Può diventare il nuovo Vlahovic”

Poi ha aggiunto: “Kean ha bisogno di giocare, di sentirsi la star della squadra e al centro del progetto. Nella Juventus non era così, era l'ennesima scelta, e questo ha influito negativamente su di lui. Ha le qualità tecniche e fisiche per diventare il nuovo Vlahovic della Fiorentina”.