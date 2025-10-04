La Fiorentina Primavera si fa raggiungere dal Verona al Viola Park. Non basta la rete di Braschi, i cambi di Galloppa non incidono

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (6' Braschi, 42' Vermesan)

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Keita, Bonanno (59' Montenegro); Bertolini (59' Kone), Angiolini (59' Puzzoli), Mazzeo (73' Jallow); Braschi (88' Evangelista).



A disp.: Fei, Turnone, Sturli, Deli, Atzeni, Conti.

Allenatore: Daniele Galloppa

Torna in campo oggi alle ore 15 la Fiorentina Primavera. Al Viola Park arriva l'Hellas Verona: caccia alla quarta vittoria casalinga consecutiva, con l’obiettivo di confermarsi sempre di più in zona playoff. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva e confermare la classifica attuale, davanti i ragazzi gigliati si troveranno però gli scaligeri che, nonostante il nono posto in classifica, hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. A meno di clamorosi problemi dell’ultimo momento, Galloppa dovrebbe ritrovare Puzzoli dal primo minuto: una grande notizia per il tecnico gigliato, poiché il classe 2006 è ritenuto tra i più estrosi dell’attacco. Fischio d’inizio alle ore 15.00.

