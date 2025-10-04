La Fiorentina Primavera si fa raggiungere dal Verona al Viola Park. Non basta la rete di Braschi, i cambi di Galloppa non incidono
Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (6' Braschi, 42' Vermesan)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Keita, Bonanno (59' Montenegro); Bertolini (59' Kone), Angiolini (59' Puzzoli), Mazzeo (73' Jallow); Braschi (88' Evangelista).
A disp.: Fei, Turnone, Sturli, Deli, Atzeni, Conti.
Allenatore: Daniele Galloppa
Torna in campo oggi alle ore 15 la Fiorentina Primavera. Al Viola Park arriva l'Hellas Verona: caccia alla quarta vittoria casalinga consecutiva, con l’obiettivo di confermarsi sempre di più in zona playoff. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva e confermare la classifica attuale, davanti i ragazzi gigliati si troveranno però gli scaligeri che, nonostante il nono posto in classifica, hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. A meno di clamorosi problemi dell’ultimo momento, Galloppa dovrebbe ritrovare Puzzoli dal primo minuto: una grande notizia per il tecnico gigliato, poiché il classe 2006 è ritenuto tra i più estrosi dell’attacco. Fischio d’inizio alle ore 15.00.
98'
Nulla di fatto, Peci calcia in maniera orripilante. Finisce 1-1 Fiorentina Verona: al gol viola di Braschi ha risposto quello veneto di Vermesan
97'
Piazzato Verona, fallo di Puzzoli. Peci scodellerà in area viola l'ultima palla della gara
93'
Duro fallo di Tagne su Kone, subisce un colpo al volto il calciatore viola, che resta a terra e riceve le cure mediche dello staff sanitario gigliato
93'
Entra Mussola per il Verona, fuori De Battisti
92'
Occasione per Kone!
Brutta palla persa da Tagne e l'esterno viola non trova la porta da ottima posizione. Calcia male il 14 gigliato
90'
L'arbitro Vingo assegna 4 minuti di recupero
89'
Rischia la Fiorentina sull'azione personale di Casagrande, il tiro di Szimionas però viene respinto
88'
Dentro Evangelista, esce Braschi.
87'
Il turco Yildiz esce: dentro Garofalo al suo posto. Quarto cambio per il Verona
-
Ci prova dai 20 metri Montenegro: tiro completamente fuori misura
-
Fallo di mano abbastanza netto di Tzimionas sul corner di Puzzoli, palla che spunta un po' all'improvviso davanti al romeno, ma il rigore ci stava tutto: l'arbitro Vingo però non opta per il penalty
-
Dialogano Puzzoli e Balbo, guadagna un calcio d'angolo la Fiorentina con Kurti che mura il cross basso del venezuelano
-
Ottiene un corner De Battisti, Verona che non si dà per vinto
-
Ecco tre cambi per il Verona: dentro Casagrande, Peci e Tagne, fuori Akalè, Feola e Pavanati
-
Crampi per Feola, il Verona a breve dovrebbe effettuare delle sostituzioni
-
Fuori Mazzeo, dentro Jallow: quarto cambio per la Fiorentina
-
Batti e ribatti sull'ottima battuta di Puzzoli, alla fine ha una buona mattonella per andare al tiro col sinistro Braschi, che però spara alto sopra la traversa
-
Braschi abbattuto da Yildiz, piazzato invitante per la Fiorentina, andrà col mancino Puzzoli
-
Pavanati controlla e va al tiro dal limite, conclusione deviata: ancora calcio d'angolo per il Verona, il sesto
-
Conclusione del romeno Tzimionas dal limite dell'area viola, pallone fuori misura
-
Fiorentina che deve sterzare in questo secondo tempo, Puzzoli e Kone subito nel vivo del gioco, resiste il Verona
-
Cambi per la Fiorentina: entrano Puzzoli, Kone e Montenegro, escono Bertolini, Angiolini e Bonanno
-
Monticelli mette al centro, Kospo respinge in calcio d'angolo. Feola va dalla bandierina, serie di rimpalli e poi è Braschi a spazzare via
-
Ancora avanti gli ospiti, Akalè guadagna un altro corner. Difesa viola che riesce in qualche modo ad allontanare sul successivo tiro dalla bandierina
-
Ammonizione per Angiolini, che stende Monticelli. Primo cartellino giallo della partita
-
Parata di Leonardelli
Fiorentina in affanno, Verona che attacca a destra, pallone per Vermesan che salta secco l'avversario ma non impatta bene col sinistro, sfera che si impenna e che Leonardelli riesce a respingere
-
Il Verona si fa vivo, ancora con Vermesan, che raccoglie un brutto rinvio di Sadotti e spara potente col destro: pallone fuori
-
Colpo di testa di Vermesan su azione di calcio d'angolo, pallone non ben impattato dal romeno che però è comunque pericoloso, sfera fuori, ma non di molto
-
Cross dalla sinistra, Sadotti svirgola e sarà corner per gli ospiti
-
Rischia tantissimo il Verona in impostazione, Braschi per poco non riesce a rubare il pallone anticipando il portiere Tommasi, ma commette fallo sull'estremo difensore scaligero
-
Mazzeo sfiora il gol!
Mazzeo pericolosissimo! Servito sulla destra l'esterno viola incrocia il tiro e spedisce fuori di pochissimo, Fiorentina vicina al vantaggio
-
Subito attivo in avanti il Verona, il romeno Vermesan guadagna subito un corner, dal quale però non ottiene niente la squadra ospite
-
Via alla ripresa
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
45'
Fine primo tempo
L'arbitro Vingo manda le squadre negli spogliatoi: finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Fiorentina-Hellas Verona. A Braschi ha risposto Vermesan
-
Tutto da rifare per la Fiorentina, che ha subito gol di fatto sull'unico tiro del Verona. Grave disattenzione difensiva viola, squadra gigliata davvero messa male in campo nell'occasione del pari ospite
-
Pari ospite
GOL DEL VERONA. Incredibile buco difensivo della Fiorentina e Vermesan si può involare uno contro con Sadotti, lo punta e trova lo spazio per calciare col destro, trafiggendo Leonardelli sul primo palo. 1-1
-
Ruba palla Braschi, poi Bertolini si invola e viene steso dal serbo Popovic, che però riesce a evitare il cartellino giallo, l'arbitro Vingo lo grazia
-
Mazzeo sfugge a Tzimionas, che poi lo mette giù. Piazzato per la Fiorentina sulla zona sinistra della trequarti veneta
-
Lavora bene il pallone Vermesan al limite dell'area viola, poi la punta romena fa girare il destro in maniera molto pericolosa e spedisce fuori di poco dalla porta di Leonardelli
-
Keita commette fallo e il Verona ottiene un piazzato ai 25 metri. Sulla sfera va il turco Yildiz, che però calcia malissimo spedendo nettamente fuori
-
Il Verona ora è più vivo, Akalè servito sulla destra mette al centro da buona posizione, bravo Balbo a respingere il tirocross del giocatore francese
-
Feola mette in mezzo, respinta di testa di Bonanno e destro di prima intenzione del romeno Tzimionas: pallone potente ma tiro che termina molto alto
-
Braschi stende Monticelli, punizione per il Verona all'altezza della trequarti della Fiorentina
-
Palleggia la Fiorentina, talvolta rischiando anche parecchio, mentre davanti il pressing degli attaccanti permette spesso alla squadra viola di rubare palla
-
Iniziativa individuale pericolosa di Pavanati, il calciatore ospite riesce ad entrare nell'area di rigore della Fiorentina troppo facilmente e poi cerca la porta con la punta, tiro respinto
-
Bertolini si libera ai 20 metri al tiro nonostante il forte pressing di due avversari, il numero 7 gigliato fa partire una conclusione col destro che si rivela insidiosa, sfera che esce di poco
-
Gioca molto bene la Fiorentina in questo avvio, Trapani viene steso da Vermesan: piazzato interessante per la squadra viola sulla trequarti veronese
-
Molto attivo Balbo a sinistra, il venezuelano, fresco di convocazione in nazionale maggiore, viene steso da Feola ottenendo un calcio di punizione
-
Il francese Akalè scatta a destra ma viene chiuso da Sadotti: sarà corner per il Verona
-
Spinge la Fiorentina, Balbo servito in verticale fugge a sinistra e mette benissimo al centro, girata mancina di Braschi che sfugge ancora all'albanese Kurti ma spedisce alto. Viola subito vicinissimi al gol del raddoppio
-
SEGNA BRASCHI!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Dormita incredibile della difesa del Verona, che sonnecchia in modo totale sul cross di Balbo rimesso al centro dalla sponda di Keita, sul secondo palo Braschi fa secco Tommasi col destro da pochi passi! 1-0
-
Sgasa Mazzeo a sinistra, ben imbeccato sulla fascia, l'ex Sestese si accentra e apre per Bertolini che punta l'uomo e fa partire il destro, tiro respinto dalla difesa scaligera
-
Retropassaggio errato di Monticelli che stava per favorire Mazzeo (che oggi compie 18 anni tra l'altro, auguri!), l'ala viola però non riesce ad approfittarne ed il Verona vince un rimpallo e si salva
-
Via alla sfida!
Partiti, FORZA VIOLA!