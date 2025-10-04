Primavera, Fiorentina-Hellas Verona 1-0 Braschi gonfia la rete, vantaggio viola! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Hellas Verona 1-0 (6' Braschi)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Keita, Bonanno; Bertolini, Angiolini, Mazzeo; Braschi.
A disp.: Fei, Turnone, Sturli, Deli, Atzeni, Conti, Montenegro, Kone, Puzzoli, Jallow, Evangelista. Allenatore: Daniele Galloppa
Torna in campo oggi alle ore 15 la Fiorentina Primavera. Al Viola Park arriva l'Hellas Verona: caccia alla quarta vittoria casalinga consecutiva, con l’obiettivo di confermarsi sempre di più in zona playoff. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva e confermare la classifica attuale, davanti i ragazzi gigliati si troveranno però gli scaligeri che, nonostante il nono posto in classifica, hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. A meno di clamorosi problemi dell’ultimo momento, Galloppa dovrebbe ritrovare Puzzoli dal primo minuto: una grande notizia per il tecnico gigliato, poiché il classe 2006 è ritenuto tra i più estrosi dell’attacco. Fischio d’inizio alle ore 15.00.
Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta TESTUALE
Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.
15'
Gioca molto bene la Fiorentina in questo avvio, Trapani viene steso da Vermesan: piazzato interessante per la squadra viola sulla trequarti veronese
13'
Molto attivo Balbo a sinistra, il venezuelano, fresco di convocazione in nazionale maggiore, viene steso da Feola ottenendo un calcio di punizione
11'
Il francese Akalè scatta a destra ma viene chiuso da Sadotti: sarà corner per il Verona
8'
Spinge la Fiorentina, Balbo servito in verticale fugge a sinistra e mette benissimo al centro, girata mancina di Braschi che sfugge ancora all'albanese Kurti ma spedisce alto. Viola subito vicinissimi al gol del raddoppio
6'
SEGNA BRASCHI!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Dormita incredibile della difesa del Verona, che sonnecchia in modo totale sul cross di Balbo rimesso al centro dalla sponda di Keita, sul secondo palo Braschi fa secco Tommasi col destro da pochi passi! 1-0
5'
Sgasa Mazzeo a sinistra, ben imbeccato sulla fascia, l'ex Sestese si accentra e apre per Bertolini che punta l'uomo e fa partire il destro, tiro respinto dalla difesa scaligera
3'
Retropassaggio errato di Monticelli che stava per favorire Mazzeo (che oggi compie 18 anni tra l'altro, auguri!), l'ala viola però non riesce ad approfittarne ed il Verona vince un rimpallo e si salva
1'
Via alla sfida!
Partiti, FORZA VIOLA!