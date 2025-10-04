Primavera, Fiorentina-Hellas Verona 1-1 Fine primo tempo. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (6' Braschi, 42' Vermesan)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Keita, Bonanno; Bertolini, Angiolini, Mazzeo; Braschi.
A disp.: Fei, Turnone, Sturli, Deli, Atzeni, Conti, Montenegro, Kone, Puzzoli, Jallow, Evangelista. Allenatore: Daniele Galloppa
Torna in campo oggi alle ore 15 la Fiorentina Primavera. Al Viola Park arriva l'Hellas Verona: caccia alla quarta vittoria casalinga consecutiva, con l’obiettivo di confermarsi sempre di più in zona playoff. L’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria consecutiva e confermare la classifica attuale, davanti i ragazzi gigliati si troveranno però gli scaligeri che, nonostante il nono posto in classifica, hanno raccolto tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. A meno di clamorosi problemi dell’ultimo momento, Galloppa dovrebbe ritrovare Puzzoli dal primo minuto: una grande notizia per il tecnico gigliato, poiché il classe 2006 è ritenuto tra i più estrosi dell’attacco. Fischio d’inizio alle ore 15.00.
Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta TESTUALE
Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.
-
45'
Fine primo tempo
L'arbitro Vingo manda le squadre negli spogliatoi: finisce sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Fiorentina-Hellas Verona. A Braschi ha risposto Vermesan
-
44'
Tutto da rifare per la Fiorentina, che ha subito gol di fatto sull'unico tiro del Verona. Grave disattenzione difensiva viola, squadra gigliata davvero messa male in campo nell'occasione del pari ospite
-
42'
Pari ospite
GOL DEL VERONA. Incredibile buco difensivo della Fiorentina e Vermesan si può involare uno contro con Sadotti, lo punta e trova lo spazio per calciare col destro, trafiggendo Leonardelli sul primo palo. 1-1
-
40'
Ruba palla Braschi, poi Bertolini si invola e viene steso dal serbo Popovic, che però riesce a evitare il cartellino giallo, l'arbitro Vingo lo grazia
-
37'
Mazzeo sfugge a Tzimionas, che poi lo mette giù. Piazzato per la Fiorentina sulla zona sinistra della trequarti veneta
-
36'
Lavora bene il pallone Vermesan al limite dell'area viola, poi la punta romena fa girare il destro in maniera molto pericolosa e spedisce fuori di poco dalla porta di Leonardelli
-
33'
Keita commette fallo e il Verona ottiene un piazzato ai 25 metri. Sulla sfera va il turco Yildiz, che però calcia malissimo spedendo nettamente fuori
-
28'
Il Verona ora è più vivo, Akalè servito sulla destra mette al centro da buona posizione, bravo Balbo a respingere il tirocross del giocatore francese
-
27'
Feola mette in mezzo, respinta di testa di Bonanno e destro di prima intenzione del romeno Tzimionas: pallone potente ma tiro che termina molto alto
-
26'
Braschi stende Monticelli, punizione per il Verona all'altezza della trequarti della Fiorentina
-
25'
Palleggia la Fiorentina, talvolta rischiando anche parecchio, mentre davanti il pressing degli attaccanti permette spesso alla squadra viola di rubare palla
-
20'
Iniziativa individuale pericolosa di Pavanati, il calciatore ospite riesce ad entrare nell'area di rigore della Fiorentina troppo facilmente e poi cerca la porta con la punta, tiro respinto
-
18'
Bertolini si libera ai 20 metri al tiro nonostante il forte pressing di due avversari, il numero 7 gigliato fa partire una conclusione col destro che si rivela insidiosa, sfera che esce di poco
-
15'
Gioca molto bene la Fiorentina in questo avvio, Trapani viene steso da Vermesan: piazzato interessante per la squadra viola sulla trequarti veronese
-
13'
Molto attivo Balbo a sinistra, il venezuelano, fresco di convocazione in nazionale maggiore, viene steso da Feola ottenendo un calcio di punizione
-
11'
Il francese Akalè scatta a destra ma viene chiuso da Sadotti: sarà corner per il Verona
-
8'
Spinge la Fiorentina, Balbo servito in verticale fugge a sinistra e mette benissimo al centro, girata mancina di Braschi che sfugge ancora all'albanese Kurti ma spedisce alto. Viola subito vicinissimi al gol del raddoppio
-
6'
SEGNA BRASCHI!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Dormita incredibile della difesa del Verona, che sonnecchia in modo totale sul cross di Balbo rimesso al centro dalla sponda di Keita, sul secondo palo Braschi fa secco Tommasi col destro da pochi passi! 1-0
-
5'
Sgasa Mazzeo a sinistra, ben imbeccato sulla fascia, l'ex Sestese si accentra e apre per Bertolini che punta l'uomo e fa partire il destro, tiro respinto dalla difesa scaligera
-
3'
Retropassaggio errato di Monticelli che stava per favorire Mazzeo (che oggi compie 18 anni tra l'altro, auguri!), l'ala viola però non riesce ad approfittarne ed il Verona vince un rimpallo e si salva
-
1'
Via alla sfida!
Partiti, FORZA VIOLA!