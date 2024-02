La Fiorentina lavora per il futuro: ufficiale la firma sul primo contratto da professionista per un giovane centrocampista viola

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Fiorentina ha comunicato l'ufficialità della firma sul primo contratto da professionista per Niccolò Fortini, giovane centrocampista esterno viola classe 2006. Questo quanto si legge nella nota:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore del Settore Giovanile gigliato, Niccolò Fortini (classe 2006) ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2027”.

In questa stagione Fortini ha giocato 25 partite tra Fiorentina Primavera e squadra U18, segnando tre gol (due in primavera e uno in U18).