Fiorentina-Monza: segui la diretta testuale di FiorentinaNews.com

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo all’Artemio Franchi contro il Monza, per tentare il sorpasso sul Napoli prima del confronto diretto di venerdì prossimo, ancora tra le mura amiche. Dopo la sconfitta sul campo dell’Hellas Verona, la Fiorentina vuole provare a rifarsi. Il Monza di Palladino è reduce dal 2-2 casalingo con la Lazio e non vince da metà marzo, quando sconfisse 1-0 in casa il Cagliari di Ranieri.

Alle ore 20:45 il fischio d’inizio della gara tra le due squadre, separate in classifica da 5 punti. FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio alle voci dei protagonisti nel pre e post gara, senza scordare le nostre pagelle della partita.