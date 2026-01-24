Primavera, Fiorentina-Genoa: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo la battuta d’arresto di Parma martedì scorso, oggi la Fiorentina Primavera torna in campo tra le mura amiche del Viola Park per cercare il riscatto contro il Genoa.

Gara importante

I liguri sono in risalita, reduci da tre gare imbattuti e due vittorie ottenute, a quota 32 punti ed a -3 dalla Fiorentina, che ne ha invece 35, e vincendo avrebbero la possibilità di agganciare la squadra di Galloppa.

Fischio d'inizio alle ore 11:00