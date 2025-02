Si avvicina a grandi passi il rinnovo di contratto di Domilson Cordeiro dos Santos, più semplicemente Dodô, con la Fiorentina. Come già anticipato ad agosto da Fiorentinanews.com, il brasiliano classe '98 si legherà ancora a lungo al club viola. Dodô è uno dei punti fermi e titolarissimi di Palladino, che non ci rinuncia veramente mai. Il difensore sudamericano a Firenzse sta benissimo e la società è pronta a mettere ancor più nero su bianco la centralità in viola dello stesso calciatore, come conferma Tuttomercatoweb.com.

I dettagli del nuovo accordo

Già legato alla Fiorentina con un contratto che scade il 30 giugno del 2027, l'intenzione del club è quella di premiare le sue prestazioni recenti e il suo status nello spogliatoio con un rinnovo che porti la scadenza dell'accordo fino al 2030 e, allo stesso tempo, preveda un aumento dell'ingaggio per il calciatore, che diventerà così quindi uno dei calciatori più pagati in assoluto della squadra. Già adesso, comunque, con i suoi 1,6 milioni di euro netti a stagione occupa una posizione rilevante. Gli accordi sono stati già definiti a livello verbale, entro poco tempo atteso anche che venga tutto scritto su carta e ufficializzato a stretto giro di posta.