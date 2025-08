Nottingham Forest-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Seconda amichevole per la Fiorentina in territorio inglese. Dopo la sconfitta di domenica in quel di Leicester, i ragazzi di Stefano Pioli scendono in campo al ‘City Ground’ contro il Nottingham Forest, club che giocherà la prossima Europa League. La squadra ritroverà l'ex Nikola Milenkovic, che ha disputato sette anni in maglia viola, e sugli spalti sarà presente anche il nuovo acquisto Simon Sohm. Fischio d'inizio alle ore 20:45 italiane.

Fiorentinanews.com seguirà l'incontro con la consueta diretta testuale e con lo spazio per pagelle e parole dei protagonisti a fine gara.

Per non perdervi neanche un'emozione dell'amichevole, aggiornate costantemente la pagina (cliccando il tasto F5 se utilizzate dispositivo portatile).