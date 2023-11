Fiorentina Primavera-Empoli 0-0 Traversa viola con Fortini! Segui la DIRETTA Testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Empoli 0-0

Fiorentina (3-5-2): Vannucchi; Koaudio, Sadotti, Romani; Vigiani, Amatucci, Harder, Ievoli, Fortini; Braschi, Rubino.

54' Clamorosa occasione viola! Cross di Vigiani dalla destra, difesa empolese che guarda il pallone rimbalzare e Fortini ci mette la zampata che però si infrange sulla parte interna della traversa!

50' Rubino vicino al vantaggio! Gran destro da fuori area del talento viola e Stubljar vola a deviare in angolo

46' Riparte il match al Viola Park

45'+1 Finisce 0-0 il primo tempo, con poche occasioni da entrambe le parti.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Il primo ammonito della gara è Ievoli per fallo commesso su Barsi.

42' Possesso palla viola in questo finale di primo tempo.

39' Occasione per la Fiorentina con Braschi serve Romani che va alla conclusione, pallone che finisce alto sopra la traversa.

36' Va al cross sul primo palo Amatucci, Stubljar esce e fa suo il pallone.

33' Fiorentina che cerca di attaccare con più continuità adesso, ma l'Empoli fa muro.

30' Empoli che torna all'attacco con Corona, il quale conclude in girata verso la porta ma Vannucchi interviene con una presa alta.

30' Colpo di testa di Fortini, pallone che finisce tra i guantoni di Stubljar.

28' Occasione per l'Empoli con Stassin, il quale cerca il tiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non inquadra il bersaglio.

25' Lotta che si fa sempre più intensa a centrocampo tra le due squadre.

23' Empoli che velocizza la manovra, la Fiorentina che mantiene ordine in campo.

20' Occasione per la Fiorentina con la Punizione di Amatucci dai venticinque metri in posizione centrale, pallone che si alza di poco sulla traversa.

17' Si fa vedere Vigiani che va al tiro in area con il pallone sul fondo: c'era però fuorigioco.

14' Nabian per l'Empoli scappa sulla fascia sinistra per poi andare in area, lo chiude bene Kouadio.

12' Ritmi di gara bassi ora, il pallone gira più lentamente.

9' Tiro-cross di Fortini, allontana il pallone la difesa degli azzurri.

6' Squadre in fase di studio, con la Fiorentina a gestire il pallone.

3' Si fa subito vedere in attacco con Nabian che prova ad andare alla conclusione in area, tiro deviato.

1' Inizia la gara al Viola Park!

Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Verona. A sfidare la squadra gigliata, che è quartultima con soltanto 6 punti in classifica ed è in cerca della prima vittoria al Viola Park, arriva l’Empoli in grande forma allenato da Alessandro Birindelli. Gli azzurri si trovano al quinto posto in graduatoria.

Torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Verona. A sfidare la squadra gigliata, che è quartultima con soltanto 6 punti in classifica ed è in cerca della prima vittoria al Viola Park, arriva l'Empoli in grande forma allenato da Alessandro Birindelli. Gli azzurri si trovano al quinto posto in graduatoria.