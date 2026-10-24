Falcone esalta Pongracic: "È il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. A volte scollega la testa in campo, ma..."

Wladimiro Falcone portiere del Lecce, è stato intervistato da Tuttosport in vista della partita contro la Juventus. Tra i temi affrontati, anche il curioso ricordo del portiere salentino di Marin Pongracic, attuale difensore della Fiorentina.

“Pongracic il più forte con cui ho giocato”

A precisa domanda sul giocatore più forte con cui avesse giocato, Falcone ha risposto così: “Il più forte è sicuramente Pongracic: aveva un’eleganza clamorosa. A volte si perdeva in delle cavolate, però quando voleva aveva un livello da Champions League. E pure Krstovic, uno che viveva per il gol”.

Una stagione da protagonisti

I due calciatori, ricordiamo, sono stati compagni di squadra nella stagione di Serie A 2023-24, rappresentando le colonne portanti della fase difensiva del Lecce, prima che Pongracic si trasferisse nell'estate del 2024 alla Fiorentina per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.