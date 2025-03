Torneo di Viareggio, Fiorentina-Olympique Thiessois: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo aver superato il girone eliminatorio senza alcun affanno da prima classificata, la Fiorentina Under 18 torna in campo per gli Ottavi di Finale del Torneo di Viareggio. La squadra di Marco Capparella avrà ancora una volta il vantaggio di poter giocare tra le mura amiche del Viola Park, e sfiderà i senegalesi dell’Olympique Thiessois.

Fischio d’inizio alle ore 15:00, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel post gara.