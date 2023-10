Fiorentina-Empoli: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Forse è meglio non guardare troppo la classifica ma pensare solo al campo in vista della sfida di stasera tra Fiorentina ed Empoli, di scena al Franchi. La squadra viola ospita quella di Andreazzoli, a caccia di punti vitali in chiave salvezza, a quota 4 punti. L’arbitro della sfida sarà Federico Dionisi, appuntamento alle ore 20:45.

