Como-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo l’ultima sosta dell’anno per le Nazionali la Fiorentina torna in campo in campionato per giocare allo stadio ‘Sinisgallia’ contro il Como. In riva al lago i viola cercano un’altra vittoria per continuare a restare in alta quota in classifica.

Obiettivi diversi di classifica

I viola allenati da Palladino è a 25 punti attaccata al treno che porta alla vetta della classifica, mentre i lariani guidati da Fabregas sono a quota 10 e devono cercare di allungare il più possibile sopra la zona salvezza.

Fischio d’inizio alle ore 15:00, diriger la gara il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Fiorentinanews.com offrirà la consueta diretta testuale della sfida, con ampio spazio alle parole dei protagonisti nel dopo gara.