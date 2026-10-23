Andreazzoli: "Regolamento della Youth League cervellotico, alcuni ragazzi non potranno giocare. Mi disturba"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali viola in vista del match di campionato contro il Milan.

Verso il Milan

“C'è sempre qualcosa da sistemare - ha detto il tecnico - il lavoro da fare è tanto e forse ci manca il tempo a disposizione, ne occorrerebbe di più. Saremo competitivi, anche se il Milan è una squadra attrezzata che ci renderà la vita difficile”.

La Youth League

Andreazzoli ha parlato poi della Youth League, competizione che vedrà i viola tornare in campo mercoledì 28 ottobre contro il Septemvri Sofia: “Sarebbe un passaggio del turno storico per noi. Mi disturba il regolamento, molto cervellotico: non mi permette di pensare a una formazione adeguata per questa sfida. Per me è un problema, ma lo è anche per i ragazzi, alcuni di loro non potranno partecipare proprio per via di questo regolamento”.