Il 7 in pagella di Eddy Kouadio dopo il 3-0 del Monza è accompagnato da un giudizio che a Firenze pesa quasi più del voto. Il Corriere dello Sport-Stadio scrive: “Il difensore di scuola viola fa vedere di essere uno che alla Fiorentina ci poteva stare”.
Una valutazione che acquista ancora più significato alla luce delle difficoltà della squadra di Paolo Vanoli, arrivata a 28 gol subiti in 12 giornate di campionato. Proprio nella serata in cui la difesa viola ha incassato altre tre reti, un centrale cresciuto nel suo settore giovanile si è messo in evidenza con la maglia degli avversari.
Il prestito secco e la prospettiva del rientro
Giusto ieri, su Fiorentinanews.com, avevamo scritto di come Kouadio potesse diventare un pilastro della difesa del futuro della Fiorentina. Il quadro contrattuale rende la prospettiva concreta. Il difensore è a Monza in prestito secco, quindi a fine stagione rientrerà alla base e la società viola potrà decidere quale spazio riservargli.
Altri mesi di valutazione, ma…
La prestazione contro la sua squadra di appartenenza aggiunge un argomento alla discussione. Quel “ci poteva stare” del Corriere dello Sport-Stadio riguarda la Fiorentina di oggi. Nei prossimi mesi i viola avranno modo di capire se Kouadio può prendersi un posto anche in quella di domani.