Bosco a FN: "Amrabat? Carattere particolare, era finito anche nel mirino del Napoli. Lopez non il suo sostituto e deve ancora consacrarsi"

Christian Bosco, presidente IAFA e procuratore sportivo, è stato intervistato dall'hotel Sheraton di Milano per esprimere la sua opinione sul mercato della Fiorentina:

“Amrabat è passato anche dal mirino del Napoli. Ha un carattere particolare, ma è finito comunque in un club importante. Tanta stima per la proprietà e la dirigenza della Fiorentina. Maxime Lopez? Non un sostituto equivalente del marocchino, ma di assoluta qualità. Deve ancora consacrarsi in Serie A però”.

E sulla Conference League: “Coppa bistrattata da molti addetti ai lavori ma in realtà avere più competizioni permette agli allenatori di gestire meglio le rose molto estese di oggi. La Fiorentina, con 26/27 giocatori a disposizione di Italiano, può così lanciare anche qualche giovane interessante”.