Bertoni e quel paragone pesante su Beltran...

Daniel Bertoni, che lo conosce bene per averlo seguito da vicino al River Plate, in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha paragonato Lucas Beltran a Lautaro Martinez e scusate se è poco. Vincenzo Italiano, che lo allena da metà agosto per metterlo nelle migliori condizioni a favore suo (del giocatore) e della Fiorentina, ci rivede molto del calciatore che è stato Francesco Baiano e comunque una pennellata d’Argentina c’è sempre perché, oltre che un ottimo attaccante, “Ciccio” è stato il partner perfetto di Batistuta a Firenze.

Insomma, un po’ di pressione il 9 viola (a proposito di numeri, squadre e nazionalità che pesano) ce l’aveva e ce l’ha naturalmente e allora scusate il ritardo si può dire se Beltran ci ha messo due mesi per sbloccarsi? Si può dire e l’inarrivabile Massimo Troisi perdonerebbe. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.