Graziani: "Finalmente una botta di fiducia. Contento di vedere Italiano che lavora con due punte, Beltran sta migliorando"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato della prestazione della Viola contro il Frosinone a RTV38: “Finalmente si è vista una squadra cinica, brava. Sono vittorie necessarie per un'iniezione di fiducia, in settimana la Fiorentina ne risentirà in positivo”.

“Finalmente con due punte”

Su Beltran: “Anche stavolta non ha finito la partita, però sta migliorando e già mi era parso così nelle ultime partite. Con Belotti c'era un grande peso in fase offensiva e sono contento di questo. Finalmente Italiano lavora con le due punte, ha preparato la partita per vincerla fin dall'inizio. In aiuto anche Ikoné, in una delle sue migliori versioni nei due anni qui a Firenze”.