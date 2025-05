Fiorentina-Real Betis, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Tra poco meno di tre ore la Fiorentina scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Franchi per giocarsi l’accesso alla terza finale di Conference League consecutiva: alle ore 21 andrà in scena la semifinale di ritorno contro il Real Betis di Pellegrini. Dopo il 2-1 dell’andata la squadra di Raffaele Palladino ha bisogno di una vittoria con due gol di scarto per evitare di andare ai supplementari, e poi eventualmente ai rigori. Il tecnico gigliato, rispetto alla gara d’andata, avrà a disposizione dal primo minuto anche Moise Kean, a Siviglia entrato nella ripresa, e Dodo, out all’andata per colpa di un intervento all’appendicite. Il tifosi viola hanno risposto presente, riempiendo lo stadio, facendo registrare il tutto esaurito.

