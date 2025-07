E la Fiorentina in Inghilterra si ritrova a dover condividere il centro sportivo con chi l'ha eliminata dalla Conference League

La Fiorentina guidata da Stefano Pioli ha iniziato nella giornata di ieri ad allenarsi in Inghilterra a St. George’s Park, centro sportivo della nazionale inglese, situato a Burton-upon-Trent nella contea dello Staffordshire. Ma per alcuni giorni non sarà l'unica squadra ad effettuare la preparazione nella località britannica.

C'è anche il Betis

Il Betis Siviglia, allenato da Manuele Pellegrini, ha infatti raggiunto ieri pomeriggio la struttura per la seconda parte del proprio ritiro estivo, in programma dal 2 al 9 agosto. Le due squadre si alleneranno in campi diversi ma comunque vicini, e tutto questo a pochi mesi di distanza dalla semifinale di Conference League che vide gli spagnoli vincere al ‘Franchi’.

Gli spagnoli seguono ancora un giocatore viola

Da tenere presente che la società andalusa è ancora interessata al centrocampista viola Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, il cui nome è stato accostato più volte al club spagnolo nelle ultime settimane.