Valcareggi: "Belotti poteva fare tre gol, Terracciano cade anziché tuffarsi. Come fa Italiano a non vedere le qualità di Castrovili?

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la partita contro il Club Brugge: “Mi dispiace tantissimo per l'infortunio di Sottil, sono contento invece per Nzola e per Belotti. Il Gallo è in assoluto il miglior acquisto della Fiorentina, però su certe cose si vede che non è più quello di una volta. Ha avuto due palle di testa sulle quali non ha saltato nemmeno cinque centimetri, poteva fare tre gol. Non mi è piaciuto nemmeno Terracciano, sul secondo gol cade sul posto anziché lanciarsi verso la palla”.

“Vorrei vedere di più Castrovilli”

Poi ha aggiunto: “La situazione è la stessa della Coppa Italia contro l'Atalanta, però stavolta dobbiamo giocare il ritorno con la consapevolezza di essere più forti del Club Brugge. Castrovilli? Lo conosco solo come giocatore, ma non mi piace l'idea che vada in panchina solo per onor di firma. Se Italiano lo porta vuol dire che può giocare, e siccome secondo me è un ottimo calciatore vorrei vederlo di più in campo in campionato dato che in Europa è fuori lista. Come fa l'allenatore a non vedere le qualità di questo ragazzo?".