Sensazioni positive sul recupero di Nico Gonzalez: in campo già contro l'Inter? E su Dodô...

La Fiorentina continua ad allenarsi al Viola Park in vista del ritorno in campo contro l'Inter, in programma per domenica 28 gennaio. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche dei due acciaccati che però potrebbero a breve tornare a disposizione di Italiano.

Gonzalez in gruppo e c'è fiducia

Come riporta Radio Bruno, Nico Gonzalez continua ad allenarsi in gruppo regolarmente e c'è fiducia per il suo possibile ritorno in campo già contro i nerazzurri, nonostante la possibilità più concreta è quella di rivederlo inizialmente in panchina.

Serve più tempo per Dodô

Lavoro con i compagni anche per Dodô, che però dovrà aspettare più dell'esterno argentino per il ritorno in campo. Il suo infortunio al ginocchio, infatti, richiede molta più attenzione per evitare una possibile ricaduta.