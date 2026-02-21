Primavera, Fiorentina-Lazio 1-1: Sadotti colpisce il palo su punizione. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Lazio 1-1 (9' Conti, 18' Battisti)
FIORENTINA (4-3-3): Fei; Sturli, Sadotti, Turnone, Trapani; Montenegro, Keita, Conti; Puzzoli, Jallow, Mazzeo.
A disp: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Evangelista, Bonanno, Deli, Atzeni, Angiolini, Croci, Braschi.
All.: Daniele Galloppa
Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio esterno della scorsa settimana contro l'Hellas Verona vogliono tornare a vincere per coltivare i sogni scudetto. Questo pomeriggio i ragazzi gigliati ospiteranno al Viola Park i pari età della Lazio per cercare il sorpasso alla Roma, capolista solitaria del campionato. Fischio d’inizio in programma alle ore 15. La Primavera viola proverà a dare continuità al fattore casa provando a centrare la quarta vittoria consecutiva tra le mure amica. Dall’altra parte i biancocelesti faranno di tutto per avvicinarsi alla zona play off.
-
37'
Rischia un altro pasticcio la Lazio, altro retro passaggio da rivedere per Pannozzo che controlla male, Calvani spazza via anticipando il velocissimo Jallow
-
33'
La Fiorentina riparte rapidissima sugli sviluppi del corner ospite, ma Mazzeo non serve benissimo Jallow e poi la punta gambiana inciampa malamente e finisce per perdere il contrasto con il diretto avversario: sfuma una buona occasione per la squadra di Galloppa
-
33'
Corner di Fernandes, pallone messo fuori e che arriva perfetto sui piedi dell'accorrente Ferrari, appostato al limite dell'area gigliata, Keita mura il tiro del calciatore laziale compiendo un grande intervento, sarà ancora calcio d'angolo
-
32'
Lazio pericolosa in ripartenza, molto bravo Turnone a contenere Serra che cercava di ritagliarsi lo spazio giusto per calciare verso la porta viola: ottiene un calcio d'angolo l'attaccante ospite
-
28'
Palo di Sadotti!
Gran punizione di Sadotti che calcia fortissimo e preciso, palo pieno del difensore centrale della Fiorentina, con Pannozzo immobile: viola vicinissimi a tornare in vantaggio
-
27'
Santagostino da poco ammonito commette nettamente fallo su Conti, rischiando l'espulsione. Punizione interessante per la Fiorentina ai 25 metri dalla porta della Lazio
-
26'
Scontro Keita-Battisti, col centrocampista della Lazio che rischia l'ammonizione entrando in ritardo sul calciatore viola. Keita sembra accusare un po' il colpo ma poi si riprende rapidamente
-
24'
Santagostino tampona Mazzeo in netto ritardo, ammonizione per il centrocampista laziale
-
21'
Da azione di corner ci prova Sadotti, che col mancino però conclude alto
-
18'
Pareggio ospite
GOL DELLA LAZIO. Trapani cerca un cambio di campo insensato che mette in crisi la Fiorentina, break della Lazio con Calvani che sgasa a sinistra e mette basso al centro, arriva a tutta velocità Battisti che mette in rete da pochi metri. 1-1
-
14'
Perde palla Keita e Sana Fernandes ne approfitta, il portoghese apre per l'inserimento dello spagnolo Munoz che calcia col destro, Fei respinge e poi blocca in un secondo momento
-
11'
La Fiorentina continua a spingere, bell'azione da sinistra a destra, Jallow scarica per Keita che apre per Sturli, il terzino viola mette al centro e Pannozzo viene anticipato pericolosamente da un compagno, la difesa laziale riesce poi ad allontanare la minaccia
-
9'
Segna Conti!
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Pernaselci sbaglia tutto in uscita palla a terra, recupera la Fiorentina e Conti infila un destro preciso all'angolino, segnando la sesta rete in campionato! 1-0!
-
8'
Turnone stende Serra da dietro, piazzato per la Lazio sulla trequarti della Fiorentina
-
7'
Sturli entra dentro al campo e poi sbaglia malamente l'impostazione verso Conti, il centrocampista viola per non rischiare gioca di prima il pallone ma spedisce in fallo laterale
-
4'
La Fiorentina palleggia cercando spazi nella metà campo laziale. Ospiti orfani di due calciatori molto importanti per squalifica: si tratta di Cuzzarella e Farcomeni
-
1'
Subito un angolo ottenuto dalla Fiorentina, regalo della Lazio che sbaglia un retropassaggio verso il portiere Pannozzo
-
1'
Inizia la gara!
Partiti! FORZA VIOLA!