Primavera, Fiorentina-Lazio 1-1: Sadotti colpisce il palo su punizione. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Lazio 1-1 (9' Conti, 18' Battisti)

FIORENTINA (4-3-3): Fei; Sturli, Sadotti, Turnone, Trapani; Montenegro, Keita, Conti; Puzzoli, Jallow, Mazzeo.

A disp: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Evangelista, Bonanno, Deli, Atzeni, Angiolini, Croci, Braschi.

All.: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio esterno della scorsa settimana contro l'Hellas Verona vogliono tornare a vincere per coltivare i sogni scudetto. Questo pomeriggio i ragazzi gigliati ospiteranno al Viola Park i pari età della Lazio per cercare il sorpasso alla Roma, capolista solitaria del campionato. Fischio d’inizio in programma alle ore 15. La Primavera viola proverà a dare continuità al fattore casa provando a centrare la quarta vittoria consecutiva tra le mure amica. Dall’altra parte i biancocelesti faranno di tutto per avvicinarsi alla zona play off.

