Rapid Vienna-Fiorentina, segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Inizia oggi il cammino europeo della Fiorentina 2023/24 di Vincenzo Italiano. Alle ore 19:00 all'Allianz Stadion di Vienna, i Viola sfideranno il Rapid, formazione che milita nel campionato austriaco. Primo round del doppio turno dei playoff di Conference League, competizione in cui la Fiorentina è vice-campione… Appuntamento poi fra una settimana per il ritorno, a Firenze, il 31 agosto alle 20:00 per scoprire chi, fra Rapid e Fiorentina, accederà alla fase a gironi.

Come ogni volta, FiorentinaNews.com vi offrirà la DIRETTA TESTUALE dell'incontro, disponibile esclusivamente sul nostro sito. Aggiornate costantemente la pagina, cliccando sul taso F5 del vostro pc o refreshando la pagina, per scoprire tutti gli avvenimenti della partita. Azioni salienti, gol, ammonizioni, emozioni e tanto altro nella diretta di FN.