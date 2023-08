Cambia la lista UEFA della Fiorentina per le due sfide contro il Rapid Vienna: dentro Kokorin al posto di Amrabat. Sabiri...

C'è un nome a sorpresa nei convocati della Fiorentina per la partita di andata dei play-off di Conference League contro il Rapid Vienna: Aleksandr Kokorin. L'attaccante russo era stato estromesso dalla lista UEFA iniziale per le due sfide contro la compagine austriaca, ma la società viola poteva modificarne i nominativi fino a 48 ore dopo la pubblicazione.

Kokorin, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, prende il posto in lista di Amrabat che dunque non sarà presente neanche per il ritorno al Franchi contro il Rapid tra poco più di una settimana. Per quanto riguarda Sabiri, la sua mancata convocazione per domani è dovuta a una contusione al ginocchio. Se recupererà, ovviamente, sarà disponibile per la gara di ritorno.

Da evidenziare la scelta di Italiano di inserire in lista Kokorin e non Jovic, rimasto escluso e, ormai, a un passo dall'addio alla Fiorentina.