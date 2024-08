Grosseto-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo la vittoria di ieri contro il Montpellier, questa sera la Fiorentina di Raffaele Palladino torna in campo nella penultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Parma. Ad attenderla c’è la consueta amichevole estiva contro il Grosseto del presidente Lamioni: fischio d’inizio ore 20. Scendendo in campo a meno di 24 ore dall’ultima partita sicuramente vedremo una squadra molto rimaneggiata, trovandosi davanti una compagine di Serie D ci sarà sicuramente la possibilità di vedere all’opera qualche giovane presente in rosa. La speranza di tutti è di vedere in campo, almeno per qualche minuto, il neo arrivato Andrea Colpani: nonostante dal suo arrivo abbia avuto a disposizione due partite, con Hull City e Montpellier, ancora non ha fatto il suo esordio in maglia viola.

