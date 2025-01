Vittoria in scioltezza della Fiorentina Primavera al Viola Park: la squadra di Galloppa supera la Cremonese ed è seconda in classifica

Fiorentina-Cremonese 2-0 (9' Braschi, 16' Scuderi)

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, (89' Turnone), Baroncelli, Kouadio, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius (82' Deli); Bertolini (66' Keita), Rubino (82' Elia), Caprini; Braschi.

A disp.: Leonardelli, Sadotti, Lamouliatte, Romani, Puzzoli, Mazzeo, Angiolini.

Allenatore: Daniele Galloppa

Manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Fiorentina-Cremonese, match del campionato Primavera 1 valevole per la 21esima giornata. I ragazzi di Galloppa scendono in campo per provare a riagganciare la vetta della classifica, con la Roma capolista che però giocherà in contemporanea. Al Viola Park arriva una Cremonese reduce dalla bella vittoria casalinga contro la Lazio.

